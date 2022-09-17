تجديد لافتة هوليوود قبل الذكرى المئوية على إنشائها

القاهرة - سامية سيد - ستخضع لافتة هوليوود لأعمال تجديد تنطلق، غدا الإثنين، وسيجرى تحديث المعلم الشهير الذى أُقيم سنة 1923، ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التى تصادف السنة المقبلة.

وأعلنت "هوليوود ساين تراست"، وهى الجهة الموكلة لحماية المعلم، أن أعمال التجديد ويفترض أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع، وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التى يبلغ ارتفاعها 14 متراً ثم إعادة طلائها، وخصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.

وقال رئيس "هوليوود ساين تراس" جيف زارينام أن "هذه اللافتة تشكل فخراً للوس أنجليس، ونحن متحمسون لفكرة أن يرى محبّوها من مختلف أنحاء العالم هذا التحوّل لمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها".

يذكر أن اللافتة تمثل معلماً ثقافياً مهما فى الولايات المتحدة الأمريكية وتتألف من أحرف اسم المنطقة الواقعة فى لوس أنجليس، بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.