شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 16 ألفا و606 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 16 ألفا و606 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة. وفق صحيفة عكاظ.

وشملت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 8 حتى 14 من شهر سبتمبر الجاري شملت ضبط 9 آلاف و895 مخالفًا لنظام الإقامة، و4 آلاف و422 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2289 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 362 شخصًا، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إحالة 36 ألفا و385 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1951 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10 آلاف و335 مخالفًا.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.