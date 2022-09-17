شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الرياضة تزيد من الرضا عن الحياة بين الشباب؟.. دراسة توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت الدراسة التي أجرتها المدرسة الروسية العليا للاقتصاد بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما أن الرياضة تزيد من الرضا عن الحياة بين الشباب الروس.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأسبوع الماضي الخدمة الصحفية للمدرسة.

هل الرياضة تزيد من الرضا عن الحياة بين الشباب؟.. دراسة توضح



وقال التقرير إن "الرياضة تجعل الشباب أكثر سعادة، ويطال هذا الأمر الرجال أولا وقبل كل شيء، وبالنسبة لأقرانهم، فإن هذا التأثير لا يعمل إلا في حالة ممارسة التمارين البدنية المكثفة للغاية".

وتم تقييم مستوى الرفاهية الذاتية للطلاب من خلال إجاباتهم عن سؤال حول مدى رضاهم عن حياتهم. ويتراوح نطاق الإجابات من "غير راض على الإطلاق" إلى "راض تماما" ( وهناك خمسة خيارات).

وطرح الباحثون فرضية وجود علاقة إيجابية بين النشاط البدني والسعادة، وإنها تأكدت تماما، لكن للرجال فقط. حيث ترتبط التمارين الرياضية بشكل إيجابي بالرضا عن الحياة. واكتشف الباحثون أيضا أن ممارسة الرياضة تزيد من احتمالية الرضا عن الحياة وتقلل من فرص الوقوع في مجموعة من غير الراضين عنها.

وتم كذلك إثبات فرضية أخرى حول العلاقة بين شدة الضغوط البدنية والشعور بالراحة، وإنها كانت أيضا مبررة، أولًا وقبل كل شيء، بالنسبة إلى الرجال الذين تساهم التمارين المعززة لديهم في زيادة الرضا الذاتي عن الحياة. أما بالنسبة للنساء، فتم تأكيد هذه الفرضية جزئيا، إذ أن شعورهن بالسعادة ينمو فقط مع الأنشطة المكثفة للغاية.

ولاحظ الباحثون أنه يمكن إيضاح العلاقة الإيجابية بين مؤشرات النشاط البدني ومستوى الرضا عن الحياة لدى الرجال بأن الرياضة لا تساعدهم فقط في الحفاظ على لياقتهم، فحسب بل وتزيد من مصداقيتهم بين الأصدقاء. ويرفع ذلك بدوره مستوى تقييم الرضا عن الحياة. أما النساء، فإن مثل هذه الأنشطة البدنية تساعدهن على إنقاص الوزن، ما يؤثر أيضا على الحالة المزاجية العامة.

حذر الدكتور فلاديمير إيفانوف، أخصائي الغدد الصماء من مخاطر الإفراط بتناول الأطعمة الصحية خلال فترة طويلة.

ويشير الأخصائي، إلى أن للغذاء الصحي مزايا عديدة مقارنة بالغذاء السيء. ولكن عند التقيد الصارم به خلال فترة طويلة، يمكن أن يصاب الشخص بالعصاب ومشكلات في القلب والأوعية الدموية.

ويقول موضحا، "إن انعدام التلذذ بالأكل خلال فترة طويلة (طعام منخفض السعرات الحرارية وعديم الطعم) يؤدي إلى حدوث مشكلات مبكرة في القلب والأوعية الدموية، وكذلك إلى الإفراط بتناول الطعام".

ويضيف، الاعتدال مهم في جميع الحالات. لذلك يمكن تناول أي طعام ولكن دون الإفراط في ذلك. أي أن المهم اتباع نظام غذائي متوازن ومعتدل دون الانحياز إلى هذا النوع من الطعام أو ذاك.

عندما تبحث عن وجبة خفيفة لذيذة، فمن الجيد أن يكون لديك بعض الأطعمة في وضع الاستعداد أثناء محاولة التخلص من الوزن الزائد.

وقد تكون رحلة إنقاص الوزن صعبة، ولكن يمكنك تجنب الإغراء من خلال وجود خيارات صحية في مطبخك.



ووفقا للخبراء، فإن هناك خمسة أطعمة غنية بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات للتأكد من حصولك على الفوائد التي تحتاجها.

وهنا تكشف أخصائية التغذية ليزا يونغ لماذا يمكن أن تساعد هذه الأطعمة الخمسة في تحقيق أهداف التخلص من الوزن الزائد.

التوت الأزرق

يوصف التوت الأزرق بأنه غذاء خارق، وهو مصدر جيد لفيتامين C والألياف والمنغنيز ومضادات الأكسدة الأخرى.

وأخبرت ليزا موقع Eat This: التوت الأزرق صحي للغاية ومتعدد الاستخدامات. فهو منخفض السعرات الحرارية وتحتوي على الكثير من الألياف، لذلك يشعرنا بالشبع".

الشوفان

يعد الشوفان خيارا رائعا لبعض المصابين بداء السكري من النوع الثاني بفضل انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

ويحتوي الشوفان أيضا على كمية جيدة من الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن وصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يحمي القلب، وهو أمر مهم لأن المصابين بداء السكري من النوع الثاني معرضون للإصابة بأمراض القلب.

ووجدت مراجعة أجريت عام 2015 للدراسات أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني، الذين تناولوا الشوفان على الإفطار كان لديهم مستويات جلوكوز في الدم بعد الوجبة أفضل من أولئك الذين تناولوا وجبات إفطار أخرى.

الجوز

تقول أخصائية التغذية لورين ماناكير إنه من خلال تضمين الأطعمة المشبعة في نظامك الغذائي، مثل الجوز، قد تأكل أقل وفي النهاية تفقد الوزن.

وأضافت: "الجوز غذاء مشبع بشكل لا يصدق، بفضل مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية".

وهناك أيضا فوائد صحية إضافية، وفقا للباحثين، حيث قد تساعد حفنة من الجوز كل أسبوع النساء على العيش لفترة أطول. كما وجد العلماء أن النساء في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من العمر اللائي تناولن وجبتين على الأقل من الجوز كان من المرجح أن يتمتعن بـ "شيخوخة صحية".

خضروات مجمدة

قالت ليزا إن الخضار الطازجة هي الخيار الأمثل السريع إذا كنت مشغولا ولم يكن لديك متسع من الوقت لتحضير المكونات الطازجة بشكل فردي.

وأشارت إلى أنه يمكن طبخ بعض الخضار المجمدة في الميكروويف وقد تكون الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة أرخص، وأكثر صحة، وألذ طعما من الأطعمة الطازجة.



وأوضحت كيت هول، في My Full Freezer: "غالبا ما أجد أن الناس لا يدركون أن معظم الأطعمة المجمدة لا تحتوي أو تحتاج إلى أي مواد حافظة، أو أن الخضروات المجمدة جيدة من الناحية التغذوية مثل الطازجة (إن لم تكن أفضل) لأنها مجمدة بعد وقت قصير من حصادها".

سمك السلمون

يساعد سمك السلمون الغني بالأوميغا 3 في الحفاظ على لمعان الشعر.

ولا ينتج الجسم بشكل طبيعي هذه الدهون الصحية، لذا من المهم للغاية التأكد من الحصول عليها من الأطعمة والمكملات.

ولن يحافظ الأوميغا 3 على لمعان شعرك فحسب، بل سيساعده أيضا على النمو لفترة طويلة وممتلئة.

وقالت لورين: "إن إدراج السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع قد يساعد الناس على إنقاص الوزن عندما يكون جزءا من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام".