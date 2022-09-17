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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت الصين يوم أمس القمر الصناعي Zhongxing-1E من مطار "فاتشانغ" الفضائي الواقع على الشاطئ الشمالي الشرقي لجزيرة هاينانغ.

التفاصيل الكاملة بشأن إطلاق الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء



أفاد بذلك مساء أمس التلفزيون المركزي الصيني، مشيرا إلى أن صاروخ Long March 7 بالقمر الصناعي Zhongxing-1E انطلق إلى الفضاء الساعة 21.18 بالتوقيت المحلي (الساعة 16.18 بتوقيت موسكو)، وقد وصل القمر الصناعي إلى المدار المعين له. وأعلنت إدارة الفضاء والعلم الصينية أن البعثة الفضائية يمكن اعتبارها ناجحة.

وجاء في بيان نشرته الإدارة أن القمر الصناعي Zhongxing-1E سيستخدم أساسا لتحقيق بث التلفزيون والإذاعة.

يذكر أن الصين تطلق صاروخها من أسرة Long March 7 للمرة الـ437 في إطار تطوير برنامجها الفضائي القومي. كما تطلق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية، فضلا عن إطلاق المسابير الفضائية لدراسة القمر والمريخ.

وصلت 3 أقمار صناعية روسية للاتصالات من طراز "غونيتس" الأربعاء 14 سبتمبر مطار "فوستوتشني" الفضائي.

أفادت بذلك مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناة "تليغرام" التابعة لها. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الأقمار الصناعية ستُطلق إلى مدار الأرض الخريف الجاري بواسطة صاروخ "سويوز 2.1 بي" الذي سيستخدم وقود (نفتيل) البيئي.

ووصلت الأقمار الصناعية على متن طائرة "إيل – 76" مع الأخصائيين من شركة "ريشيتنيكوف" للأنظمة الفضائية الذين يقومون بتحضيرها للإطلاق إلى الفضاء.

يذكر أن نفتيل هو نوع بيئي من الوقود الهيدروكرباني يستخدم شوائب بوليميرية. وكان يستخدم هذا النوع من الوقود سابقا في المرحلة العليا فقط للصاروخ. أما بقية المراحل فتم تزويدها بالوقود الذي يتضمن الكيروسين والأكسجين.

وقد انتهت اختبارات الوقود البيئي الجديد في ديسمبر عام 2021. وتنوي "روس كوسموس" بدءا من الخريف الجاري تزويد كل المراحل في صواريخ "سويوز – 2.1 بي" بوقود النفتيل. ما يسمح برفع حمولة الصواريخ وزيادة القوة التي تولّدها المحركات الفضائية.

جدير بالذكر أن "غونيتس" هي منظومة من الأقمار الصناعية المحلّقة في مدار الأرض المنخفض للاتصالات. مخصصة لتبادل المعلومات على المستوى العالمي مع المنشآت الثابتة والطائرات والسفن وكذلك لتنظيم قنوات ترحيل الإشارات لأغراض مختلفة.

تحطم جزئيا في مدار الأرض قمر " Galaxy 11 " الصناعي الأمريكي للاتصالات والذي أطلق إلى الفضاء عام 1999.

أفاد بذلك معهد "كلديش" الروسي للرياضيات التطبيقية لدى أكاديمية العلوم الروسية في بيان نشره السبت 10 سبتمبر.

وجاء في البيان الذي نشره المعهد على قناة "تليغرام" التابعة له أن مدار الأرض الثابت شهد تحطّما جزئيا لقمر " Galaxy 11 " الصناعي الأمريكي القديم للاتصالات الذي أطلق عام 1999.

وأوضح المعهد أن الوسائل البصرية المدنية اكتشفت بضعة حطام صغيرة الحجم للقمر الصناعي ولا تزال تصاحبها بواسطة أدواتها. وأضاف أن ذلك الحطام يشكّل مخاطر على أقمار صناعية أخرى تحلّق في مدار الأرض الثابت.

ولم يكشف الأخصائيون الأمريكيون سبب تحطم قمرهم الصناعي. ويفترض الخبراء أنه تحطم نتيجة الاستعمال الطويل لمركزات أشعة الشمس أو البطاريات الشمسية أو الطبقة الحرارية العازلة.

يذكر أن شركة Intelsat الأمريكية هي التي تستخدم هذا القمر الصناعي.

كشفت شركة "سبوتنيكس" الفضائية الروسية الخاصة عن مبتكراتها الجديدة في مجال تكنولوجيات الفضاء في معرض Bengaluru Space Expo 2022 في الهند.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشركة Sitronics Group التي تُعد "سبوتنيكس" فرعا منها.

ومن بين منتجاتها عالية التقنية تصاميم في مجال الأقمار الصناعية صغيرة الحجم والمعدات والأجهزة الخاصة بتدريب الطلاب على صيانة الأقمار الصتاعية.

وكشفت الشركة الروسية الخاصة بصورة خاصة عن منصة OrbiCraft-Pro التقنية التي يتم على أساسها تصميم الأقمار الصناعية لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الملاحة البحرية وتوفير إنترنت الأشياء.

وقد زار رئيس الوكالة الفضائية الهندية (ISRO)، سريدخارا سومانات، جناح شركة "غلاف كوسموس" الروسية الذي تعرض فيه الشركة الروسية الخاصة منتجاتها.

وأتاح موظفو الشركة الروسية للطلاب والأساتذة الهنود فرصة ليتدربوا باستخدام أجهزة ومعدات الشركة الروسية.

وقال مدير عام شركة "سبوتنيكس" فلاديسلاف إيفانينكو، إن "الشركة تتخذ موقفا متفائلا من التعاون مع الهند ونعتقد أن لهذا التعاون آفاقا واسعة. كما إننا جاهزون للتعاون مع شركائنا الهنود في مختلف المشاريع في مجال تطوير الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية والتعليم الفضائي وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.