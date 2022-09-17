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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المزارعين في قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المزارعين في وسط وشمال شرقي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي شرق غزة فتحت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وحي الزيتون وسط وشمال شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل عدة، واحتجزت عددًا من الفلسطينيين، وقامت باستجوابهم، قبل إطلاق سراحهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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