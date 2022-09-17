شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الأردن ينتشل الجثة الـ14 من تحت أنقاض عمارة اللويبدة وينهى عمليات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه تم إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة، ما يرفع حصيلة الحادث إلى 14 وفاة و10 إصابات.

وأضاف أن عمليات البحث التي استمرت 84 ساعة، مرت بمراحل صعبة ومتعددة للعثور على جميع المحاصرين بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل العمارة السكنية.

وأكد أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين، وبذلك تكون انتهت عمليات البحث، وفق وكالة الأنباء الأردنية

وكانت تلك الحادثة أثارت منذ الثلاثاء الماضي، حالة استياء وغضب في عمان، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

في حين فتحت النيابة العامة تحقيقا جنائياً بحق المقاول، الذي كان يحفر في المبنى خلال الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه).