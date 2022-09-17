شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: الجهود متواصلة لإغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الهجرة العراقية أنها تبذل كل الجهود اللازمة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية لإغلاق آخر مخيم للنازحين في محافظة نينوي.

وأوضحت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت، أن هناك معوقات اقتصادية واجتماعية وأمنية أدت حتى الآن إلى عدم إغلاق هذا المخيم، مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلان النسبة الأكبر فيه.

وأضافت أنه تم إغلاق جميع المخيمات في المحافظة ويتبقى مخيم "الجدعة 5" الذي يضم حوالي ألف أسرة ترغب في العودة لمناطقها الأصلية.