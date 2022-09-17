شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السورية: مقتل 5 عسكريين في اعتداء إسرائيلي استهدف مطار دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل 5 عسكريين جراء اعتداء إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه في فجر اليوم السبت نفذت القوات الإسرائيلية اعتداءً جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وإسقاط معظمها.

وأوضح المصدر أن الاعتداء أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.