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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء من تناول البطاطس الساخنة لأنها تسبب ارتفاعا مفاجئا لمستوى الغلوكوز في الدم.

طبيبة روسية تكشف أضرار تناول البطاطا الساخنة.. ماهي ؟

وتشير الأخصائية، إلى أنه قبل تناول البطاطا يجب تركها بعض الوقت لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة، حيث في هذه الحالة لا يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم كثيرا، وسوف يتم تخمير النشاء جزئيا في الأمعاء، ما يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا المفيدة.

وتضيف، علاوة على ذلك، يمكن أن تكون البطاطا المسلوقة جزءا من النظام الغذائي. ولكن بعض أطباق البطاطا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مثل البطاطا المقلية التي تعادل السعرات الحرارية التي تحتويها المأكولات السريعة، طبق البطاطا المهروسة التي تضاف لها الزبدة أو القشطة.

وتشير الخبيرة، إلى أن الأطعمة الدهنية والمقلية والمالحة، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من السكري وأمراض الكبد والكلى. كما أن البطاطا المقلية يمكن أن تسبب مشكلات في بشرة الوجه وفي التركيز والذاكرة.

درس خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية عددا من المواد الغذائية، واكتشفوا أن مادة أكريلاميد التي يحتمل أنها "مسرطنة"، موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية والرقائق.

وتشير "ctvnews" إلى أن نتائج دراسة المواد الغذائية المكرسة لكشف احتوائها على مواد تشكل خطورة على الصحة والحياة، أظهرت أن البطاطس المقلية والرقائق التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد التي يحتمل أنها مادة مسرطنة، وتسبب نشوء الأورام الخبيثة.



وينتج هذا المركب الكيميائي بصورة طبيعية تحت تأثير درجات الحرارة العالية في بعض المواد الغذائية، النباتية منها خاصة، المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتينات.

واكتشف الباحثون أعلى نسبة لهذا المركب في البطاطس المقلية والرقائق، كما توجد هذه المادة في البسكويت والخبز والقهوة واللوز المحمص.

ويعتزم الأطباء الاستمرار في هذه الدراسة من أجل تحديد نسبة هذا المركب بدقة عالية في المواد الغذائية، ما سيساعد على تنظيم النظام الغذائي ومراعاة شروط تخزين هذه المواد وطبخها.

صدرت تحذيرات لآلاف مرضى القلب، تدعوهم إلى فحص أدويتهم بسبب مخاوف من احتوائها على مواد كيميائية تسبب السرطان.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في بريطانيا، إن هناك مخاوف من وجود عقار يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية تسبب السرطان، وطالبت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد باسترجاع جميع أدوية "irbesartan"، وهو الطلب الثالث من نوعه منذ بداية العام.

وأشارت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إلى أنه لا يجب التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، نظرا لأن ذلك قد يعرض الحياة للخطر.

وشددت الوكالة على أنه لا وجود لأي دليل حتى الآن على أن الدواء سبب أذى فعليا للمرضى.

وقال الدكتور سام أتكينسون، مدير قسم التحقيق والإنفاذ والمعايير في وزارة حقوق الإنسان: "سلامة المرضى هي أهم أولوياتنا، وسنتخذ أي خطوات ضرورية لحماية الصحة العامة".

وأضاف قائلا: "يشير تذكير اليوم إلى ضرورة استرجاع أدوية Irbesartan، ونحن مستمرون في التحقيق في التلوث المحتمل للأدوية المحتوية على مضادات مستقبلات الأنجيوتينسين أو كما تعرف بالسارتان، وهي فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وفشل القلب".

وتتبع هذه التحذيرات تقارير سابقة، أدت إلى استدعاء أدوية القلب "Dexcel" و"Actavis" في يوليو الماضي، و"Mylan" و"Teva" في نوفمبر، والتي تحتوي على المادة الكيميائية نفسها.

وتمت استعادة هذه الأدوية في جميع أنحاء أوروبا، عقب إجراء تحقيق عاجل على الأدوية التي تحتوي على السارتان والفالسارتان، التي تم إنتاجها في الصين.

ويخشى الخبراء من أن هذه الأدوية التي تم استدعاؤها قد تحتوي على "N-nitrosodimethylamine" و"N-nitrosodiethylamine"، التي يمكن أن تكون مسرطنة، وموجودة في الأدوية نتيجة لتغييرات في عمليات التصنيع.

وتعمل وكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من منظمات الاتحاد الأوروبي معا للتحقيق في مدى انتشار هذه المشكلة، وتأثيرها المحتمل على المرضى.