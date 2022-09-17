شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُعين سفيرا جديدا فوق العادة لدى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير مجدى أحمد مفضل، أوراق اعتماده إلى الرئيس النمساوى أليكساندر فان دير بالين كسفير فوق العادة ومفوض لجمهورية السودان لدي النمسا.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم /الجمعة/- أن السفير نقل تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى رئيس النمسا.

وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع النمسا في مختلف المجالات خاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي ودعم الانتقال الديموقراطي في البلاد وبناء قدرات مؤسسات الدولة المختلفة.

ومن جانبه، رحب الرئيس النمساوي بالسفير السوداني، مؤكدا استعداد الجهات المختصة لتقديم كل عون ممكن له لتسهيل مهمته في ترقية العلاقات بين البلدين، كما طالب بنقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدا استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها لدعم الانتقال الديمقراطي، موجها بالتنسيق مع وكالة العون التنموي النمساوي لتطوير التعاون في مجال الأمن الغذائي.