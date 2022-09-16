شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن وفاة 4 أشخاص جراء الإصابة بحمى الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الموريتانية إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الإصابة بحمى الوادي المتصدع.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات لأشخاص مصابين بحمى الوادي المتصدع، و 8 حالات إصابة بنوعين من الحميات النزيفية الفيروسية.



وأضافت أنها أجرت 63 فحصا للكشف عن الحمى النزيفية، أسفرت عن تسجيل 7 إصابات بحمى الوادي المتصدع، وإصابة واحدة بحمى القرم الكونغو النزيفية.



وكان وزير الصحة الموريتاني قد طالب بأخذ الحيطة والحذر من خلال الامتناع عن أكل لحوم أو شرب ألبان الحيوانات المصابة.



وأكد أن الوضع تحت السيطرة، حيث إن مثل هذا النوع من الأمراض يحدث دائما في فصل الخريف، وقد قامت الحكومة الموريتانية بتشكيل لجنة منذ مدة لمتابعة الموضوع تتألف من عدة وزارات إضافة إلى عدة لجان ووضعت خطة تضمنت الوقاية والتدخل عند الحاجة، واستحدثت كذلك أماكن في المستشفيات لعزل المصابين، كما تقرر عقد اجتماع يومي في الوزارة حول الموضوع.