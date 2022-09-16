شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بعد ليلة شهدت العديد من المواجهات واسعة النطاق بين الجانبين بدءا من محافظتي "جنين" و"نابلس" شمالاً وانتهاء بـ "الخليل" جنوبًا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن تسعة مواطنين، من ضمنهم طفل، أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة خرجت في محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة، لمناصرة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والذي تشير التقارير الطبية إلى أنه يحتضر في الأسر.

وفي محافظة الخليل الجنوبية، أصيب أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المطاطي، وبالاختناق، وتم اعتقل شقيقين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيت أمر".

واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأصيب ثلاثة فتية أصيبوا بالرصاص "المطاطي" في الأطراف السفلية، فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفي مدينة الخليل ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين وجدي الرجبي (15 عاما)، ونسيم يعقوب النتشة (13 عاما)، عقب مواجهات في شارع الشلالة وسط المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين – لم تعرف هويتيهما – من مدينة القدس.

وفي محافظة نابلس الشمالية، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن، وبلدة بيتا.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطنا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، فيما أصيب 16 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن.

وفي بلدة بيتا، أصيب أربعة مواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في جبل صبيح.

وأفاد شهود عيان بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت للاعتداء من قبل جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص المطاطي بشكل مباشر صوبها.