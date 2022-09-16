شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى الخاص لليمن يدعو الأطراف لإعطاء الأولوية للسلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المبعوث الأمريكى الخاص لليمن تيم ليندركينج دعوة لأطراف الصراع فى اليمن إلى إعطاء الأولوية للسلام فى البلاد وذلك بعد عودته إلى واشنطن من رحلته إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن ليندركينج لمس خلال لقاءاته إجماعا على أن الهدنة في اليمن - التي من المقرر أن تنتهي في 2 أكتوبر المقبل - لا تزال الفرصة الأمثل لتحقيق السلام وأنها كانت السبب في فترة غير مسبوقة من الهدوء والأمل لليمنيين، الذين واجهوا سنوات من الحرب والمعاناة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه بالإضافة لذلك، أجمع نظراء ليندركينج الذي قابلهم على دعمهم لاتفاقية هدنة موسعة تشمل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرق ونقل الوقود بسرعة عبر الموانيء وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

ورحب ليندركينج بالجهود التي تبذلها حكومة اليمن لضمان وصول فوائد الهدنة إلى جميع اليمنيين، بكل السبل بما في ذلك من خلال الإجراءات الاستثنائية الأخيرة لتجنب أزمة الوقود بعد أن أدى أمر الحوثي إلى تراكم السفن في الموانيء.

وقال المبعوث الأمريكي لليمن إنه حان الوقت الآن لكي يوقف الحوثيون الإجراءات التي تعرض الهدنة للخطر، وآن لهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة ويدعموا اتفاقية هدنة موسعة ستجلب فوائد جديدة لملايين اليمنيين، من بينها إيصال الأموال إلى عشرات الآلاف من المعلمين والممرضين، وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا لفترة طويلة بدون أجر.

وأضاف أنه من أجل وضع اليمن على طريق السلام والتعافي، ينبغي لجميع الأطراف أن تكون على استعداد لتقديم تنازلات وإعطاء الأولوية لمستقبل أكثر إشراقا لليمن. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الجهود لتأمين اتفاق سلام دائم وشامل لجميع اليمنيين.