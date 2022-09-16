شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يصدر مرسوما بخصوص المولود غير الشرعي والزواج غير المسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعديل مادة في قانون الأحوال المدنية، تتعلق بتسجيل المولود من زواج غير مسجل، أو المولود غير الشرعي.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية.

وفيما يأتي نص المرسوم رقم 17:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معا في سجل الولادة إلا بحكم قضائي.

ج- إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.