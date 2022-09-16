شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن الشريحة المدمجة eSIM الجديدة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد جهاز تنظيم الاتصالات في مصر لإعلان قواعد تفعيل بطاقات الاتصالات الإلكترونية المدمجة eSIM.

تصدرت دول قارتي أوروبا وأسيا قائمة أسرع 10 دول بالعالم من حيث سرعة الإنترنت، وفقًا لبيانات موقع "كابل دوت كو دوت يو كيه" لعام 2022.

ويأتي استخدام الشرائح الجديدة بديلا عن شرائح SIM القديمة (الخطوط) التي كانت شركات المحمول تسلمها للمشتركين.

وشريحة eSIM الإلكترونية عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت.

وشريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتم الإعلان عنها أول مرة في ساعة أبل جير، وظهرت بعد ذلك في الهواتف الذكية لأول مرة في هاتف جوجل بيكسل، وانتشرت فيما بعد في هواتف آيفون.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

وكل ما عليه هو اختيار شبكة الهاتف التي يريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أنها قد أتمت بنجاح الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة.

من مزايا شريحة وشريحة eSIM الإلكترونية أنها تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكنك توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة.

وتسمح لك الشريحة بالتنقل بين شركات الاتصالات بمرونة أكثر، فيمكنك بنفس الهاتف الاتصال بشبكة فودافون وأورانج واتصالات ووي، دون حاجة إلى تغيير شريحة أو تركيب شريحة جديدة.

ستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر.

كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الانترنت الغالية في التجوال، ببساطة يمكنك التحويل إلى شبكة انترنت محلية في البلد التي ذهبت إليها.

إذا اشتريت أحد طرازات iPhone 14، فسيتم تفعيل iPhone باستخدام شريحة إلكترونية (eSIM).

ولتفعيل الشريحة الإلكترونية (eSIM) باستخدام eSIM Carrier Activation (تفعيل شركة الاتصالات للشريحة الإلكترونية) أو eSIM Quick Transfer (نقل بيانات الشريحة الإلكترونية بسرعة)، أو غيرهما من طرق التفعيل، ينبغي تشغيل iPhone واتباع التعليمات.

أفادت تقارير إعلامية أن جهاز تنظيم الاتصالات يتفاوض حاليا مع 4 شركات تكنولوجية عالمية لتطوير تقنية eSIM في مصر داخل الهواتف المحمولة من بينها إيميديا الفرنسية.

وستتضمن منظومة تشغيل بطاقات eSIM المدمجة الجديدة مركز بيانات ونظام تقني جديد يتيح تحويل أرقام العملاء من مشغل لآخر بشكل سريع.

وأضافت تلك التقارير أن المنظومة الجديدة تساهم في تقليل عمليات السرقة للهواتف المحمولة، ويمكن للعميل إيقاف جهازه المحمول بسهولة.

ومع اقتراب طرح شريحة eSIM في مصر لم يتم تحديد سعر الشريحة بعض وتشير بعض التقديرات إلى ان سعر الشريحة قد يصل إلى نحو 200 جنيه (10 دولارات تقريبا) مع بدء طرحها.