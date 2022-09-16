شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع النائب العام السعودى التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة، للنائب العام السعودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ أول أمس الثلاثاء.

وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على علاقات الأخوة والتعاون المتميزة، التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي.