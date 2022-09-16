شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ونيجيريا يوقعان مذكرة تفاهم لمد أنبوب غاز بينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع بالرباط على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز (نيجيريا-المغرب)، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ونيجيريا و المغرب .

ووقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة لمكتب المغرب للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.



تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر بنين وطوجو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.

وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

وسيساهم هذا المشروع في تحسين مستوى معيشة السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام بالغاز.