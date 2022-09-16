شكرا لقرائتكم خبر عن "البرهان": المؤسسة العسكرية ملتزمة بالتعاون مع جميع الأطراف السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بأن تتعاون مع جميع الأطراف لإكمال الفترة الانتقالية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان "أنهم يتطلعون إلى أن تتوافق القوى السياسية على تشكيل حكومة بقيادة مدنية لتكمل المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات".

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، رد فيه على بيان لقوة الحرية والتغيير، وقال إن "القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أداءها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي".