شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والبرازيل يبحثان التعاون وتطورات الأوضاع في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في اليمن الدكتور منصور بجاش، مع سفير البرازيل سيرجيو باث، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن.



ووضع الوكيل بجاش - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية السفير البرازيلي أمام مستجدات الأوضاع في اليمن، خصوصا مسار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أبريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب الحوثي، مستعرضا فرص تعزيز التعاون بين اليمن والبرازيل في عدد من المجالات ذات الأولوية.



من جهته، أكد السفير البرازيلي، دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، معربا عن تطلعه لتوسيع وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، منها التعليم والتجارة والصحة ودعم اليمن؛ بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.