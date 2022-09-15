شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف نوع من الزواحف المنقرضة عاشت مع الديناصورات قبل 150 مليون سنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف الباحثون نوعا جديدا من الزواحف المنقرضة كانت قد عاشت بين الديناصورات قبل 150 مليون سنة بمنطقة وايومنغ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ طول النوع الجديد الذي يسمى Opisthiamimus gregori نحو 16 سنتيمترا من الأنف إلى الذيل، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال الباحثون في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في الولايات المتحدة إن هذا المخلوق الذي يُشبه السحلية عاش بجانب الديناصورات مثل الستيغوصور والألوصور في أمريكا الشمالية قبل 150 مليون عام، ومن المحتمل أنه كان يتغذى على الحشرات واللافقاريات الأخرى.

ويُعتقد أن هذا المخلوق ينتمي إلى نفس سلالة التواتارا وهي نوع من الزواحف الشبيهة بالسحالي التي عاشت على ساحل نيوزيلندا فقط، وهي آخر الأحياء التي تنتمي إلى مجموعة الزواحف القديمة التي ظهرت على الأرض قبل أكثر من 200 مليون سنة وحلت محلها السحالي بالكامل.

من جانبه، قال المؤلف والباحث في مؤسسة سميثسونيان، الدكتور ماثيو كارانو، إن اكتشاف التواتارا أمر مهم، لأنها تمثل قصة تطورية هائلة، مضيفا أنه بالرغم من أن هذا المخلوق يبدو وكأنه سحلية عادية، إلا أنه يجسد ملحمة تطورية كاملة تعود إلى أكثر من 200 مليون عام.

ويأتي اكتشاف هذه السحلية وسط عدد قليل من العينات؛ بما في ذلك هيكل عظمي أحفوري كامل ومحفوظ جيدًا تم العثور عليه بالقرب من الألوصور في شمال وايومنغ.

ومن المقرر أن يخضع هذا النوع من الزواحف للدراسة المستقبلية، والتي يمكن أن تساعد الباحثين في معرفة سبب بقاء التوتارا فقط من فصيلة ”خطميات الرأس“ والتي اختفت تماما وحل محلها السحالي والثعابين لتصبح الزواحف الأكثر شيوعًا والأكثر تنوعًا في جميع أنحاء العالم.

ظهور «مومياء الديناصورات» في كندا

منحت حالة الحفظ الجيدة، وصف «مومياء ديناصور»، لاثنين من الحفريات عثر عليهما في كندا. ويُعتقد أن الحفريتين، هما قدم وجزء من ذيل مكسو بجلد متحجر لديناصور ينتمي إلى «الهادروصوريات» أو «بطيات المنقار»، مات قبل نحو 10 ملايين سنة.

يقول براين بيكلز، عالم الحفريات وأستاذ البيئة في جامعة ريدينغ البريطانية، وأحد المشاركين في الاكتشاف لصحيفة «يو إس إيه توداي» أمس (الأربعاء): «تم الحفاظ على الحفريات جيدًا، حيث يمكنك رؤية المقاييس الفردية، ويمكنك رؤية بعض الأوتار، ويبدو أنه سيكون هناك جلد فوق الحيوان بأكمله، مما يعني، أنه إذا كنا محظوظين حقا، فقد تكون بعض الأعضاء الداخلية الأخرى قد تم الحفاظ عليها أيضًا».

وإذا كانت البقايا في حالة جيدة، كما يأمل بيكلز، فستكون واحدة من أفضل أحافير الديناصورات المحفوظة التي تم اكتشافها على الإطلاق، وستوفر للعلماء صورة أوضح لما كان يبدو عليه الديناصور عندما جاب الأرض.

ويوضح بيكلز، إنه في أفضل الحالات، ستكون محتويات معدة الديناصور محفوظة جيدًا، مما يسمح للعلماء بتحديد الوجبة الأخيرة للحيوان.

واكتشف أحد أعضاء فريق ميداني بقيادة بيكلز وعالم الحفريات كاليب براون من متحف تيريل الملكي الكندي وعلماء من جامعة نيو إنجلاند في أستراليا، لأول مرة الحفرية وهي تخرج من جرف أثناء رحلة استكشافية لمدرسة ميدانية دولية العام الماضي في حديقة الديناصور الإقليمية في ألبرتا بكندا.

يقول بيكلز: «من الصعب تخيل ذلك، فقد مات هذا الحيوان قبل 76 مليون عام، وتم الحفاظ عليه تمامًا منذ ذلك الحين، وصدف أنه بدأ للتو في التآكل من هذا الجرف عندما كنا نسير بجواره». ويضيف: «ربما مات هذا الحيوان ثم غطته الرمال والطمي على الفور في النهر، أو قُتل بسبب سقوط ضفة النهر عليه».

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الديناصور توفي في سن صغيرة، حيث إن طوله يبلغ نحو 13 قدمًا تقريبًا بطول السيارة، بينما يبغ طول البالغين من نفس النوع 32 قدمًا. وبينما تعتبر أحافير «هادروسور» شائعة في أميركا الشمالية، فإنه من النادر العثور على صغار، لذلك فإن العثور على صغار في سجل الحفريات أمر مهم لأنه يمكن أن يخبر عن كيفية تقدم حياتهم، كما يوضح بيكلز.