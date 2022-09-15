شكرا لقرائتكم خبر عن "موظفي بنوك لبنان" يطالب بإجراءات تضمن سلامة الموظفين في أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة على سلامة الموظفين في أسرع وقت، مؤكدا أنه في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات سيتخذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة لحين تأمين حمايتهم وصون كرامتهم، معبرا عن أمله في استجابة المعنيين لهذا المطلب تفاديا للوصول إلى حلول لا يرغب فيها.



جاء ذلك في بيان اليوم للمجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف أكد فيه أن ما حصل من عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة الموظفين في الفروع للخطر والمس بكرامتهم والتهديد والوعيد بالتكرار في الأيام المقبلة لم يعد مقبولا.



وأوضح المجلس أن الوضع يقتضي فورا اتخاذ الخطوات والاجراءات التي أصبحت أكثر من ضروريةٍ من قبل السلطات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المصارف، للحد من هذا المسار الخطير، على حد وصف البيان.



وأشار المجلس إلى أن الموظفين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكونوا عرضة للمخاطر في ظل غياب شبه تام – على حد وصف البيان - من قِبل المعنيين.