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تونس تحبط 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 110 أشخاص

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية.


وأكد المتحدث في بيان اليوم الخميس أنه جرت نجدة وإنقاذ 110 أشخاص، بينهم 97 شخصًا من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيين. 


وأضاف أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بالقيروان والمنستير من إلقاء القبض على 5 أشخاص بصدد التحضير للقيام بعملية هجرة غير شرعية.


وأوضح المتحدث أنه تم حجز منظار ليلي ومبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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