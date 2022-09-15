شكرا لقرائتكم خبر عن عون وميقاتى يبحثان آخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية للإسراع فى عملية التأليف، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وتطرق اللقاء إلى آخر المعطيات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ومهمة الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين، كذلك شمل البحث ايضاً اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكلمة لبنان التى سيلقيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتى كرئيس للوفد اللبنانى.

وعلى صعيد متصل، قال ميقاتى إن لقاءه بالرئيس اللبنانى اليوم استمر لمدة نصف ساعة، موضحا أن اللقاء المقبل سيظل فى قصر الرئاسة ولن يغادره حتى تشكيل الحكومة، وذلك فى إشارة إلى الخلافات المتصاعدة خلال الأسابيع الماضية بين عون وميقاتي حول تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد ميقاتي أن اللقاء المقبل بعد عودته من السفر فور انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهى ولاية الرئيس عون فى 31 أكتوبر المقبل على أن تنتقل صلاحياته للحكومة حال تعثر انتخاب رئيس جديد خلفا له قبل انتهاء ولايته، إلا أن الحكومة الحالية مستقيلة وسط جدل دستورى حول إمكانية نقل صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة.