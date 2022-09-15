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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من انتشار فيروس معد يصيب الجهاز التنفسي، قد يسبب شللا دائما للأطفال.

المراكز الأمريكية تحذر من انتشار فيروس معد يصيب الجهاز التنفسي

وقالت المراكز إن المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية أبلغوها خلال الشهر الماضي، عن تسجيل ارتفاع في عدد الأطفال الذين يدخلون إلى المستشفيات نتيجة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحاد ومنهم من ثبتت إصابتهم بفيروس الأنف (RV) أو الفيروس المعوي (EV).

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريوسوس، أن العالم أقرب منه في أي وقت مضى للقضاء على جائحة كورونا التي حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وأكد غيبريوسوس خلال مؤتمر صحفي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات أسبوعيا جراء فيروس كورونا إلى أدنى مستوى له منذ مارس عام 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".



وقال مدير المنظمة للصحفيين: "لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

وحث غيبريسوس العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".

وأوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من أغسطس، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه.

وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي نحو 13500 وفاة.

يُظهر كبار السن الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" خطرا أكبر بكثير - بنسبة تصل إلى ما بين 50% و80% أعلى من المجموعة الضابطة - للإصابة بألزهايمر في غضون عام.



وفي دراسة نشرت في مجلة Alzheimer's Disease، أفاد الباحثون من جامعة كيس وسترن ريسرف، بأن الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، والذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر في العام التالي لتشخيص "كوفيد-19". ولوحظت أعلى نسبة خطر عند النساء بعمر 85 سنة على الأقل.

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن تضاعف تقريبا (0.35% إلى 0.68%) خلال فترة عام واحد بعد الإصابة بفيروس كورونا. ويقول الباحثون إنه من غير الواضح ما إذا كان "كوفيد-19" يؤدي إلى تطور جديد لمرض ألزهايمر أو يسرع من ظهوره.

وقالت باميلا ديفيس، الأستاذة الجامعية المتميزة ومؤسسة The Arline H. and Curtis F، أستاذة البحث في مدرسة كيس ويسترن ريزيرف للطب، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "نظرا لأن الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ارتبطت بتشوهات الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الالتهاب، فقد أردنا اختبار ما إذا كان كوفيد-19، حتى على المدى القصير، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التشخيص".

وقام فريق البحث بتحليل السجلات الصحية الإلكترونية مجهولة المصدر لـ 6.2 مليون بالغ ممن تصل أعمارهم إلى 65 عاما أو أكبر في الولايات المتحدة، والذين تلقوا العلاج الطبي بين فبراير 2020 ومايو 2021، ولم يكن لديهم تشخيص مسبق لمرض ألزهايمر.

ثم قسموا هؤلاء المشاركين إلى مجموعتين: واحدة تتكون من أشخاص أصيبوا بـ "كوفيد-19" خلال فترة الدراسة، والأخرى من أشخاص ليس لديهم حالات موثقة لـ "كوفيد-19".

وقال رونغ شو، المؤلف المشارك في الدراسة، وأستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الطب ومدير مركز الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، إن الفريق يخطط لمواصلة دراسة آثار "كوفيد-19" على مرض ألزهايمر والاضطرابات التنكسية العصبية الأخرى - خاصة أيّ المجموعات السكانية الفرعية قد تكون أكثر عرضة للإصابة - وإمكانية إعادة استخدام الأدوية المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج تأثيرات "كوفيد-19" طويلة المدى.

وأشارت الدكتورة

عامل الخطر للإصابة بألزهايمر يزيد بنسبة 50-80% لدى كبار السن الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19"

ديفيس: "إذا استمرت هذه الزيادة في التشخيصات الجديدة لمرض ألزهايمر، فإن موجة المرضى الذين يعانون من المرض الذي لا علاج له حاليا ستكون كبيرة، ويمكن أن تزيد من إجهاد موارد الرعاية طويلة الأجل لدينا".