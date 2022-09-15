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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا الذعر في العالم بعد أن بدأت تنتشر بسرعة كبيرة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وباتت تشكل نحو 9 في المئة من الحالات.

تقرير يكشف عن انتشار متحور جديد من كورونا

وأفاد موقع "ساينس ألرت" أن BA.4.6 هو متغير فرعي من فيروس كورونا، واكتسب زخما بسرعة في الولايات المتحدة، وانتشر في المملكة المتحدة.

وأشارت أحدث وثيقة حول متغيرات كوفيد من وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن متحور BA.4.6 شكل خلال الأسبوع الجاري نحو 3.3 في المئة من العينات في المملكة المتحدة. وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين لتشكل نحو 9 في المئة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن BA.4.6 يمثل الآن أكثر من 9 في المئة من الحالات مؤخرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما تم رصد المتغير في العديد من البلدان حول العالم.

وقال الموقع إن المتغير الجديد قد لا يسبب أعراضا حادة للمرض رغم أنه أكثر قدرة على التهرب من صولة الجهاز المناعي، مقارنة بالمتغيرات السابقة.

يُظهر كبار السن الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" خطرا أكبر بكثير - بنسبة تصل إلى ما بين 50% و80% أعلى من المجموعة الضابطة - للإصابة بألزهايمر في غضون عام.



وفي دراسة نشرت في مجلة Alzheimer's Disease، أفاد الباحثون من جامعة كيس وسترن ريسرف، بأن الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، والذين أصيبوا بـ "كوفيد-19" كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر في العام التالي لتشخيص "كوفيد-19". ولوحظت أعلى نسبة خطر عند النساء بعمر 85 سنة على الأقل.

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بمرض ألزهايمر لدى كبار السن تضاعف تقريبا (0.35% إلى 0.68%) خلال فترة عام واحد بعد الإصابة بفيروس كورونا. ويقول الباحثون إنه من غير الواضح ما إذا كان "كوفيد-19" يؤدي إلى تطور جديد لمرض ألزهايمر أو يسرع من ظهوره.

وقالت باميلا ديفيس، الأستاذة الجامعية المتميزة ومؤسسة The Arline H. and Curtis F، أستاذة البحث في مدرسة كيس ويسترن ريزيرف للطب، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "نظرا لأن الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ارتبطت بتشوهات الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك الالتهاب، فقد أردنا اختبار ما إذا كان كوفيد-19، حتى على المدى القصير، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التشخيص".

وقام فريق البحث بتحليل السجلات الصحية الإلكترونية مجهولة المصدر لـ 6.2 مليون بالغ ممن تصل أعمارهم إلى 65 عاما أو أكبر في الولايات المتحدة، والذين تلقوا العلاج الطبي بين فبراير 2020 ومايو 2021، ولم يكن لديهم تشخيص مسبق لمرض ألزهايمر.



ثم قسموا هؤلاء المشاركين إلى مجموعتين: واحدة تتكون من أشخاص أصيبوا بـ "كوفيد-19" خلال فترة الدراسة، والأخرى من أشخاص ليس لديهم حالات موثقة لـ "كوفيد-19".

وقال رونغ شو، المؤلف المشارك في الدراسة، وأستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الطب ومدير مركز الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، إن الفريق يخطط لمواصلة دراسة آثار "كوفيد-19" على مرض ألزهايمر والاضطرابات التنكسية العصبية الأخرى - خاصة أيّ المجموعات السكانية الفرعية قد تكون أكثر عرضة للإصابة - وإمكانية إعادة استخدام الأدوية المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج تأثيرات "كوفيد-19" طويلة المدى.

وأشارت الدكتورة

عامل الخطر للإصابة بألزهايمر يزيد بنسبة 50-80% لدى كبار السن الذين أصيبوا بـ "كوفيد-19"

ديفيس: "إذا استمرت هذه الزيادة في التشخيصات الجديدة لمرض ألزهايمر، فإن موجة المرضى الذين يعانون من المرض الذي لا علاج له حاليا ستكون كبيرة، ويمكن أن تزيد من إجهاد موارد الرعاية طويلة الأجل لدينا".