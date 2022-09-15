شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون "الأقصى".. وحاخام ينفخ فى البوق داخل مقبرة محاذية لسور المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

وبالتزامن، اقتحم الحاخام المتطرف يهودا جليك، مقبرة "باب الرحمة" المحاذية للسور الشرقي للمسجد المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - إن جليك اقتحم مقبرة باب الرحمة ورفع علم الاحتلال على أحد القبور، وقام بالنفخ بالبوق "الشوفار" داخل المقبرة.

وأعلنت منظمات استيطانية، مؤخرا عزمها نفخ البوق، داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن احتفالها بعيد رأس السنة العبرية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

و"النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيًا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم؛ تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

