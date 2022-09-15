شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إلغاء حظر العمل تحت أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الخميس، انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة أو ما يُعرف بـ"حظر العمل وقت الظهيرة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوكالة الإماراتية، إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي وتم أثنائه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر بهدف تأمين ظروف عمل مناسبة للعمال خلال ارتفاع درجات الحرارة بأوقات الظهيرة في أشهر الصيف.

وكشفت الوزارة أن عدد الزيارات التفتيشية التي أجرتها خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، حرصاً على التزام منشآت القطاع بتطبيق القرار وحماية العمال، بلغ 55.192 زيارة، موضحةً بأن نسبة الالتزام وصلت 99%.

وجاء تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة للعام الـ18 على التوالي، في إطار مواصلة الوزارة تطبيق منظومتها المتكاملة للصحة والسلامة المهنية، والتي تستهدف توفير وتعزيز بيئة عمل آمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم أخطار التعرض للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس والإنهاك الحراري.