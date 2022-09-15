شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهي اليوم الخميس، قرار منع العمل تحت الأشعة الحمراء فى المملكة العربية السعودية، والذي كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد بدأت تطبيقه في 15 يونيو الماضي. وفق صحيفة "المواطن" السعودية .

استوجب القرار منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 مساءً، من أجل سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص.

يشار إلى أن الوزارة قد أكدت التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

كما نبهت الوزارة أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.