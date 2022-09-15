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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ادعى بحث أن أطفال الأنابيب لا يصبحون أصغر من أولئك الذين تم إنجابهم بشكل طبيعي.

ووجد خبراء الخصوبة اختلافات في الطول أو الوزن أو حجم الجسم بشكل طبيعي، حتى بعد بلوغهم سن المراهقة المتأخرة.

دراسة تدخل الطمأنينة إلى قلوب من ينجبون عبر التلقيح الاصطناعي!.. القصة الكاملة!

وزعم فريق جامعة بريستول أن الآباء يجب أن "يطمئنوا" من خلال "العمل المهم".

وقال المعد الرئيسي الدكتور أحمد الحكيم، عالم الأوبئة: "في المملكة المتحدة، تم إنجاب أكثر من طفل واحد من بين كل 30 طفلا عن طريق الإنجاب المساعد. لذلك نتوقع في المتوسط ​​أن طفلا واحدا في كل صف بالمدرسة الابتدائية قد تم إنجابه بهذه الطريقة. ومنذ الولادة الأولى لطفل عن طريق التلقيح الاصطناعي، أثيرت مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال. يمكن طمأنة الآباء وأطفالهم أن هذا قد يعني أنهم أصغر قليلا وأخف وزنا من الطفولة إلى المراهقة، ولكن من غير المرجح أن يكون لهذه الاختلافات أي آثار صحية".

وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في JAMA Network Open، أكثر من 158000 طفل في مرحلة البلوغ. وشملت ما يقرب من 2.5% الذين ولدوا من خلال تكنولوجيا الإنجاب المساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي.

ودرسوا بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال المولودين عن طريق الحمل الطبيعي أو "تقنية الإنجاب المساعدة" في مختلف الأعمار.

كما تمت مقارنة نسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر. وجاء الأطفال من دول في أوروبا - بما في ذلك المملكة المتحدة - وكذلك أستراليا ونيوزيلندا وكندا والصين وسنغافورة.

وأظهر التحليل الإحصائي أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر كانوا أقصر بنحو 0.27 سم، في المتوسط​​، من أولئك الذين ولدوا عن طريق الحمل الطبيعي.

ولكن مع تقدمهم في السن، أصبح الفرق أصغر، حيث كان الأطفال الذين ولدوا بشكل طبيعي أطول بمقدار 0.06 سم فقط عند بلوغهم سن 17 عاما، في المتوسط.

وتم رصد اتجاه مماثل للوزن، حيث وُلد الأطفال أخف وزنا بمقدار 0.27 كغ إذا أنجبوا من خلال طرق اصطناعية، في المتوسط. ومع ذلك، في مرحلة البلوغ، كانت أوزانهم أثقل 0.07 كغ.

وكان مؤشر كتلة الجسم للأطفال الذين ولدوا من خلال علاج الخصوبة أعلى بمقدار 0.09 درجة بحلول الوقت الذي بلغوا فيه 17 عاما.

غالبا ما تكون النساء فوق سن 35 عاما اللواتي يخططن لإنجاب طفل على دراية تامة بساعتهن البيولوجية.

وتشير دراسة إلى أن تأثير سن الأب يمكن أن يلعب دورا أكثر حيوية مما كانوا يعتقدون سابقا - إذا كانوا يرغبون بإنجاب أطفال الأنابيب.

وكشف تحليل ما يقرب من 19000 دورة أطفال أنابيب أنه بالنسبة للنساء دون سن 35 أو فوق 40 عاما، فإن عمر شريكهن الذكر لا يُحدث فرقا كبيرا في فرصهن في الإنجاب.

ولكن كان هناك "انخفاض كبير" في معدل المواليد الأحياء للنساء بين سن 35 و40 إذا كان الشريك يبلغ من العمر 40 عاما أو أكثر.

ويمكن أن تساعد النتائج في تشكيل نصائح الخصوبة للأزواج الذين يحاولون الحمل. وقال الباحثون إنهم سيتحدون الافتراضات التقليدية بأن عمر الشريكة يجب أن يكون دائما الاعتبار الأساسي.

وقالت البروفيسور غيتا نارجوند، المديرة الطبية في مجموعة عيادات التلقيح الاصطناعي Create Fertility، إحدى معدي الدراسة، لـThe Observer: "من الواضح أنه من المهم جدا ألا نتجاهل سن الأب عندما يتعلق الأمر بتثقيف الأزواج حول نتائج الخصوبة. ومن الواضح أن عمر المرأة يلعب دورا كبيرا ولكن ليس كل التركيز يجب أن يكون على ساعتها البيولوجية. نحن نعلم الآن أنه بالنسبة للنساء في فئة عمرية معينة، يكون عمر الأب أكثر أهمية مما كان يعتقد سابقا عندما يتعلق الأمر بمعدلات المواليد الحية".

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات مجهولة المصدر من هيئة تنظيم الخصوبة في المملكة المتحدة، وهيئة الإخصاب البشري والأجنة.

وكشفت أن معدل المواليد الأحياء بالنسبة للنساء بين 35 و40 سنة، انخفض من 32.8% عندما كان عمر الأب أقل من 35 إلى 27.9% عندما كان عمر الأب بين 40 و44 سنة. وعندما يكون الشريك الذكر أكبر من 55 سنة، كان معدل المواليد الأحياء 25%.

وقالت نارجوند، استشارية أمراض النساء في مستشفى سانت جورج في توتنغ، جنوب لندن، إن الدراسة تشير إلى أن بويضات الإناث الأصغر سنا لديها القدرة على "إصلاح معدل حدوث تلف الحمض النووي الأعلى في الحيوانات المنوية للذكور الأكبر سنا". وقالت أيضا إن القدرة المحتملة لكل من البويضة والحيوانات المنوية على "إصلاح آثار عملية الشيخوخة" تحتاج إلى فهم أفضل.