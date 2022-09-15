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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعلم أن التغيرات الموسمية في كمية ضوء النهار التي نحصل عليها يمكن أن يكون لها تأثير كبير علينا - مثل الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، على سبيل المثال.

دراسة تشرح غموض ما يفعل ضوء النهار بالدماغ.. ماذا يحدث؟

لكن الآن، تمكن العلماء من النظر إلى هذه التأثيرات وصولا إلى مستوى الخلايا العصبية في الدماغ.

وفي دراسة جديدة أجريت على الفئران، لوحظت الخلايا العصبية في النواة فوق التصالبية (SCN) - متتبع الوقت في الدماغ لمدة 24 ساعة داخل منطقة ما تحت المهاد - تتناسق مع بعضها البعض للتكيف مع أطوال مختلفة من ضوء النهار، مع حدوث تغييرات في الخلايا الفردية وكذلك الشبكة ككل.

وتم تغيير كل من المزيج والتعبير عن الناقلات العصبية الرئيسية استجابة لكمية الضوء كل يوم.

ونحن نعلم بالفعل أن التحولات في SCN يمكن أن تؤثر على عمل النواة المجاورة للبطين (PVN)، ومنطقة الدماغ أيضا داخل منطقة ما تحت المهاد ما يساعد على إدارة الإجهاد والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي والنمو البيولوجي والمزيد.

والآن، وجد الباحثون ارتباطا جزيئيا بين ضوء النهار وسلوكنا.



وكما تقول عالمة الأعصاب أليساندرا بوركو من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "كشفنا عن تكيفات جزيئية جديدة لشبكة SCN-PVN استجابة لطول النهار في تعديل وظيفة الوطاء والسلوك اليومي".

وفي كل من الفئران والبشر، تعد SCN جزءا من آليات ضبط الوقت في الدماغ، وهي مسؤولة عن إيقاعات الساعة البيولوجية الجسدية والعقلية والسلوكية التي تتبع نمط 24 ساعة. ويتم التحكم في SCN بواسطة خلايا خاصة حساسة للضوء في شبكية العين، وتمرير معلومات حول الضوء المتاح وطول كل يوم.

وتمكن الباحثون من تحديد التغيرات في الناقلات العصبية neuromedin S (NMS) والبولي ببتيد المعوي الفعال في الأوعية (VIP) في الفئران، والتي يمكن بعد ذلك التلاعب بها لتغيير نشاط الشبكة في PVN.

وبعبارة أخرى، نحن نقترب من القدرة على إدارة رد فعلنا تجاه ضوء النهار بشكل أو بآخر.

ويقول عالم الأعصاب دافيد دولسيس من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "الاكتشاف الجديد الأكثر إثارة للإعجاب في هذه الدراسة هو أننا اكتشفنا كيفية التلاعب بشكل مصطنع بنشاط الخلايا العصبية المحددة لـ SCN والحث بنجاح على تعبير الدوبامين داخل شبكة PVN تحت المهاد".

ولا يزال هذا البحث في مرحلة مبكرة - على الرغم من وجود أوجه تشابه قوية بين دماغ الفأر ودماغ الإنسان، ما يجعل الفئران مناسبة للاختبار، يبقى أن نرى ما إذا كانت الخلايا العصبية البشرية تعمل بالطريقة نفسها تماما.

لكن بناء على الأبحاث السابقة، فإن النتائج لديها القدرة على تزويدنا بطرق جديدة لعلاج الاضطرابات العصبية باستخدام العلاج بالضوء. ويقترح الفريق أن الآلية التي اكتشفوها قد تؤثر أيضا على "ذاكرتنا" لمقدار ضوء النهار المتوقع مع تغير الفصول.

تمكن الخبراء الروس من تطوير جهاز جديد وبرمجيات تساعد في حالات تضرر عمل الدماغ المرتبطة بإصابات فيروس كورونا.

وأشار الخبراء لصحيفة إزفيستيا الروسية إلى "أن الجهاز الجديد الذي طوروه يشبه عصابة الرأس أو الباندارنا، والبرامج المطورة له يمكنها حساب وتحليل المؤشرات الطيفية، ما يسمح بمراقبة نشاط الدماغ فورا، فعلى سبيل المثال عندما يعمل الدماغ بترددات ألفا لحالة الراحة، تظهر قمم قياسات المؤشرات نحو 10 هيرتز، أما عندما يعمل الدماغ في حالة الإجهاد فتكون الترددات بصيغة بيتا وتظهر بقيم أكبر".

وتبعا للخبراء فإن "المرحلة العلاجية باستخدام الجهاز الجديد تتطلب 20 جلسة، كل جلسة تستمر لنصف ساعة".



وأوضح الخبراء "أن الجهاز الجديد تم اختباره على 24 متطوعا من مختلف المدن الروسية كانوا قد أصيبوا بكوفيد وظهرت عليهم أعراض دماغية معينة، وقورنت نتائج علاجهم بنتائج عمل أدمغة 8 أشخاص لم تتم معالجتهم، وتبين أن المتطوعين قد اختفت لديهم تماما أعراض تضرر عمل الدماغ الناجمة عن المرض، كما اختفت لدى بعض أفراد المجموعة الأولى الأفكار الانتحارية التي كانت تراودهم، وتحسّنت عند الذين خضعوا للعلاج أعراض الراحة الليلية".

ومن جهته قال مدير شركة Neurobotics الروسية، فلاديمير كونيشيف: "الأشخاص الذين خضعوا لعدة جلسات علاجية بالجهاز الجديد شعروا بالتحسّن، وزالت لديهم أعراض الارتعاش الداخلي والخمول".