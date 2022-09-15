شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 18 إرهابيا من مليشيا الشباب بمحافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد الجيش الصومالى العميد أذوا يوسف راغى، مقتل نحو 18 عنصرا إرهابيا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عمليات عسكرية يجريها الجيش الصومالي في منطقة "بوق اقبلي" التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.