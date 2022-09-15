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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر خبراء من أن كبار السن والنساء الحوامل يجب أن يتجنبوا الأسماك المدخنة بسبب وجود فرصة نادرة للإصابة بالتسمم الغذائي بالليستيريا.

خبراء يحذرون كبار السن والنساء الحوامل يجب أن يتجنبوا الأسماك المدخنة

ويمكن للأسماك المدخنة الجاهزة للأكل، مثل السلمون المدخن، أن تؤوي البكتيريا التي تسبب داء الليستريات.

وفي معظم الناس، لا تظهر أعراض مرض الليستريات بل يسبب مشاكل بسيطة مثل الأوجاع والآلام أو الإسهال.

ولكن بالنسبة للأطفال أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن يؤدي مرض الليستريات إلى مشاكل خطيرة ومهددة للحياة مثل الإنتان أو التهاب السحايا.

وقد تؤدي الإصابة بداء الليستريات أثناء الحمل إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وقالت وكالة معايير الغذاء (FSA) إنه تم تسجيل 14 حالة إصابة بداء الليستريات منذ عام 2020، ثماني حالات منها منذ يناير من هذا العام كجزء من تفش مستمر في المملكة المتحدة.

وأبلغ غالبية هؤلاء الأشخاص - ومن بينهم حامل - عن تناول السمك المدخن الجاهز للأكل. وحُددت الحالات في إنجلترا واسكتلندا. وتحذر الوكالة الآن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل السرطان أو ضعف في جهاز المناعة للتأكد من طهي الأسماك المدخنة جيدا قبل تناولها.

وقالت الدكتورة كارولين هاندفورد، القائم بأعمال رئيس قسم الحوادث في FSA: "في حين أن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الليستيريا منخفضة للغاية، فإننا بحاجة إلى أشخاص معرضين للخطر - خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مرض خطير. وإذا كان أي شخص من هذه المجموعات يأكل سمكا مدخنا جاهزا للأكل، فإننا نذكره بالنصيحة لضمان طهيه جيدا قبل تناوله بما في ذلك عند تقديمه كجزء من طبق".

ويمكن للناس أيضا تقليل المخاطر عن طريق الحفاظ على برودة الأسماك المدخنة الجاهزة للأكل - 5 درجة مئوية (41 فهرنهايت) أو أقل - دائما باستخدام المنتجات حسب تاريخ استخدامها، واتباع تعليمات التخزين على الملصق، وطهيها حتى يتم تسخينها مباشرة.

ركزت بعض أكثر نصائح النظم الغذائية شيوعا في السنوات الأخيرة على فكرة أن التوقيت المناسب لوجباتك يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مقدار الوزن الذي تفقده.

وبحسب هذه الفكرة، فإنه إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن فمن الأفضل تناول وجبة كبيرة في بداية اليوم وجعل الوجبات اللاحقة أصغر.

والمنطق الكامن وراء هذه النظرية مفهوم، خاصة بالنظر إلى أن كل خلية في الجسم تقريبا تتبع نفس دورة الـ 24 ساعة التي نتبعها.

وتعمل الساعة البيولوجية للجسم (أو الساعة الحيوية) على تنظم الإيقاعات اليومية لمعظم وظائفنا البيولوجية، بما في ذلك التمثيل الغذائي (الأيض).

وبسبب هذه الإيقاعات الأيضية، اقترح العلماء أن الطريقة التي نعالج بها وجبات الطعام تختلف في أوقات مختلفة من اليوم. ويُطلق على هذا المجال من البحث اسم "التوزيع الزمني للتغذية" (chrono-nutrition)، وله إمكانات كبيرة للمساعدة في تحسين صحة الناس.

واقترحت دراستان من عام 2013 أن استهلاك المزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم والسعرات الحرارية الأقل في المساء يساعد الناس على إنقاص الوزن. ومع ذلك، فقد وجدت دراسة جديدة كبرى أنه في حين أن الحجم النسبي لوجبات الإفطار والعشاء يؤثر على الشهية المبلغ عنها ذاتيا، إلا أنه ليس له أي تأثير على التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

وللتحقيق في الصلة بين حجم وجبتي الإفطار والعشاء وتأثيرهما على الجوع، أجرى فريق من الباحثين في جامعتي أبردين وساري دراسة على مشاركين أصحاء ولكنهم يعانون من زيادة الوزن. وأعطي المشاركون نظامين غذائيين، كل منهما لمدة أربعة أسابيع: فطور كبير وعشاء صغير، ووجبة فطور صغيرة مع عشاء كبير. مع الحفاظ على وجبات الغداء نفسها.

وحدد الباحثون بالضبط عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها المشاركون في الدراسة. ثم قاموا بقياس التمثيل الغذائي للمشاركين، بما في ذلك مراقبة عدد السعرات الحرارية التي أحرقوها.



واتبع جميع المشاركين في الدراسة كلا من شروط النظام الغذائي بحيث يمكن مقارنة تأثير أنماط الوجبات في نفس الأشخاص.

وقال الباحثون: "توقعنا أن تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء صغير سيزيد حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وبدلا من ذلك، لم تجد نتائج التجربة أي اختلافات في وزن الجسم أو أي مقاييس بيولوجية لاستخدام الطاقة بين نمطي الوجبة".

وتضمنت مقاييس استخدام الطاقة معدل الأيض الأساسي (عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك أثناء الراحة)، والنشاط البدني، واستخدام شكل كيميائي للمياه يتيح تقييم إجمالي استخدام الطاقة اليومي.

كما لم تكن هناك فروق في المستويات اليومية لجلوكوز الدم أو الإنسولين أو الدهون. وهذا مهم لأن التغيرات في هذه العوامل في الدم مرتبطة بالصحة الأيضية.

ويشير الأبحاث إلى أن الطريقة التي تعالج بها أجسامنا السعرات الحرارية في الصباح مقابل المساء لا تؤثر على فقدان الوزن بالطريقة التي تم الإبلاغ عنها في دراسات أخرى.

وفي الدراسة الحديثة، كان الاختلاف الوحيد هو التغيير في الشعور بالجوع المبلغ عنه ذاتيا والعوامل ذات الصلة، مثل كمية الطعام الذي يريدون تناوله.

وعلى مدار اليوم، تسبب نمط الوجبة في الإفطار الكبير والعشاء الصغير في جعل المشاركين يبلغون عن جوع أقل طوال اليوم. وقد يكون هذا التأثير مفيدا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، حيث قد يساعدهم على التحكم بشكل أفضل في جوعهم وتناول كميات أقل من الطعام.

وكما هو الحال مع جميع الأبحاث، كانت هناك بعض القيود على الدراسة، من ذلك أنها استمرت لمدة أربعة أسابيع فقط لكل نمط وجبة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أكبر الاختلافات في تأثيرات تناول الطاقة في وقت مبكر مقابل متأخر بعد أربعة أسابيع. ومع ذلك، فإن حقيقة عدم تغير السعرات الحرارية التي يتم تناولها أو حرق السعرات الحرارية خلال أربعة أسابيع تظهر أنه من غير المرجح أن يتغير وزن الجسم إذا كانت الدراسة أطول.

كما سُمح للمشاركين في الدراسة باختيار الوقت المحدد لكل وجبة. على الرغم من ذلك، كان هناك اختلاف بسيط في التوقيت في نمط كل وجبة.