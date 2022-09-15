شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: انطلاق فعاليات المنتدى الإقليمى العربى لبحث تمويل مشروعات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمى العربى بشأن تمويل العمل المناخى بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو المنتدى الإقليمى الرابع ضمن تحضيرات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" والذى سينعقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

ويلقي الرئيس المعين لـ "COP27" وزير الخارجية سامح شكري ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة أمینة محمد كلمة مسجلة في مستهل أعمال المنتدى، ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير البيئة اللبناني ناصر ياسين والمبعوث الخاص لتمويل خطة عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ،والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وعدد من المسئولين.

ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائي الدولي،ويعد المنتدى واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظم في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي تنظمه مصر مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.

ويتناول المنتدى احتياجات الدول العربية من تمويل للعمل المناخي لضمان الأمن المائي والطاقة والأمن الغذائي في ظل ظروف مناخية متغيرة، وستعرض الدول الأعضاء خلال المنتدى المشاريع القابلة للتمويل التي تساهم في تسريع العمل المناخي، والسبل المبتكرة من التمويل ومبادرات إقلیمية يمكن أن تتیح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي.

جدير بالذكر أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.