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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عنصر السيلينيوم يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يعمل على تقوية المناعة ويساعد على إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين هرمونات الغدة الدرقية.

دراسات: عنصر السيلينيوم يتمتع بفوائد صحية جمّة

وقال مركز الصحة الألماني، إن عنصر السيلينيوم يمتاز أيضا بتأثير مضاد للأكسدة، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا الجسم وتعجّل بالشيخوخة وترفع خطر الإصابة بالسرطان، كما يعمل السيلينيوم على تحسين الحالة المزاجية.



ويحتاج جسم الشخص البالغ إلى عنصر السيلينيوم بمعدل 70 ميكروجراما يوميا، علما بأن المصادر الغذائية الغنية بالسيلينيوم تتمثل في جوز الهند والجوز البرازيلي والسمسم وبذور دوار الشمس بالإضافة إلى اللحوم والأسماك والفِطر، بالإضافة إلى الحنطة السوداء والشوفان.

ويمكن الاستدلال على نقص عنصر السيلينيوم بالجسم من خلال ظهور بعض الأعراض مثل كثرة الإصابة بالعدوى ومشاكل الغدة الدرقية وتساقط الشعر وتقصف الأظافر واعتلال المزاج.

عنصر السيلينيوم من المركبات الطبيعية التي لا يعرفها الكثيرون، رغم أن له فوائد صحية عديدة تعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.

يعتبر عنصر السيلينيوم من المركبات الطبيعية التي لا يعرفها الكثير من البشر، والتي تتواجد من حولنا في الطبيعة سواء في التربة والصخور أو المواد الغذائية المختلفة.

ويتواجد السيلينيوم في العديد من الأغذية مثل الجوز والبيض ولحم الدجاج والديك الرومي والأسماك مثل التونة والسردين والجمبري (الروبيان) بالإضافة إلى سمك الهلبوت بجانب اللحم والكبد البقري ودقيق الشوفان والأرز أو الخبز "البُنييَن".

ويؤمن حفاظ الإنسان على تواجد عنصر السيلينيوم بشكل متوازن وكمية مثالية داخل جسده الوقاية والأمان ضد إصابته بالعديد من الأمراض، ومن أهمها:

1-أمراض القلب والأوعية الدموية

تتحول المركبات البروتينية التي يصنعها الجسم طبيعيًا والتي يستمدها من السلينيوم إلى العمل كمضادات للأكسدة ومنع تكون الالتهابات والعدوى مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2- الشيخوخة

وجود السيلينيوم بشكل مثالي في دماء البشر في مختلف مراحلهم العمرية يعمل على تأخير وتخفيف أعراض الشيخوخة والتقدم في السن.



3- ضعف جهاز المناعة

يمنح السيلينيوم المزيد من القوة والصلابة للجهاز المناعي عن طريق زيادة قوة كرات الدم البيضاء التي تمثل خط الدفاع الأساسي ضد أي أجسام غريبة تتسلل داخل الجسم.

4- أمراض الغدة الدرقية

تتواجد النسبة الأكبر من عنصر السيلينيوم بداخل جسد الإنسان في الغدة الدرقية وذلك من أجل مساعدتها على إفراز الهرمونات الضرورية لعملية التمثيل الغذائي داخل الجسم.

5- ضعف الخصوبة

يعتقد الباحثون في المجال الطبي أن عنصر السيلينيوم يحتوي على خصائص طبية مفيدة لتقوية خصوبة الرجال من خلال زيادة نشاط وقوة الحيوانات المنوية.

6- السرطان

بسبب دوره الأساسي في تقوية جهاز المناعة والغدد الصماء واحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة الطبيعية يعد السيلينيوم من أهم العناصر الفعالة في مكافحة السرطان.

لا تنفصل أعراض الاكتئاب عن الجسد فهي تؤثر عليه مثلما تؤثر على العقل تمامًا

يظن الكثير من البشر أن الأمراض النفسية، ومن بينها الاكتئاب، منفصلة تمامًا عن الجسد ولا تؤثر إلا على العقل فقط والوظائف التابعة له مثل الاتزان النفسي أو الإدراك والاستيعاب.



ولكن طبيًا الأمر مختلف تمامًا، فبحسب المركز الوطني الأمريكي للاستشارات النفسية لا تبقى أعراض واَثار الاكتئاب منحصرة فقط على الصحة العقلية والنفسية للإنسان؛ ولكنها تمتد لتشمل إلحاق الضرر بالبدن أيضًا عن طريق عدة أعراض، نستعرضها فيما يلي:

1- الإعياء

الشعور الدائم بالتعب والإعياء والرغبة في النوم طوال الوقت ليست علامات عادية على الإرهاق، بل من الممكن أيضًا أن تكون إشارات خطيرة على الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وحسب المجلة الأمريكية الطبية للطب، فإن عددًا من الأطباء النفسيين يرون أن انخفاض طاقة الإنسان والشعور بالإرهاق يصل إلى حد الإعياء دون مبرر، أعراض لا يجب الاستهانة بها لأنها ترافق مرض الاكتئاب بشكل أساسي.

2- ألم العضلات والمفاصل

أوجاع العضلات وألم المفاصل الذي لا ينتج عن القيام بمجهود بدني أو نتيجة للسقوط أو الزيادة في الوزن من العلامات المهمة أيضًا لمرض الاكتئاب، حيث يتسبب المرض بإرهاق شديد لمفاصل الجسد وعظامه مثل أوجاع الرقبة والظهر والعمود الفقري.

والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فربما تحدث التطورات، ويشعر مريض الاكتئاب بأوجاع في الصدر وضيق للتنفس بشكل مفاجئ.

3- الصداع

مسببات الصداع كثيرة ومتعددة، ومن أشهرها الإصابة بالأمراض النفسية، خصوصًا الاكتئاب الذي يعمل على إصابة النواقل العصبية وإحداث خلل في هرمونات الجسم وتوازنها مما يؤدي إلى حدوث الصداع بمختلف درجاته، فمن الممكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الإصابة بالصداع النصفي المؤلم.

4- اضطرابات النوم

مثلما يؤدي الاكتئاب إلى الرغبة في النوم لفترات طويلة، فإنه يؤدي أيضًا إلى حدوث اضطرابات في النوم وحالات من الأرق لدى الكثير من المصابين به، وهو ما يؤثر على الحالة المزاجية والقدرة البدنية للشخص المصاب.

5- مشكلات الهضم

المعدة والجهاز الهضمي من الأهداف الوارد استهدافها من قبل الأمراض النفسية، خصوصًا الاكتئاب الذي يتسبب بحالات من الغثيان أو الإسهال الشديد الذي يمتد لفترات طويلة.

6- ضعف الذاكرة

يُحدث الاكتئاب كثيرًا من الأضرار على العقل ووظائفه الحيوية، فالشخص المصاب بالاكتئاب يعاني حالات مستمرة من النسيان وعدم التذكر كما أن قدراته على التركيز تنخفض إلى أدنى معدلاتها، وهو الأمر الذي يؤثر على الحياة الاجتماعية والعملية والمستوى الدراسي للمصابين بمرض الاكتئاب.

7- تغيرات الطمث

بالنسبة للنساء المصابات بالاكتئاب فإن هذا المرض الخطير يعمل على إرباك كل توازنات الهرمونات بداخل أجسادهن، والتي تضمن استقرار وانتظام أوقات الدورة الشهرية والمدة الزمنية لها.

وبالتالي تعاني المرأة المصابة بالاكتئاب من عدم انتظام الدورة الشهرية والمعاناة من أوجاعها بشكل أكبر وأكثر إيلامًا ولفترات زمنية غير منتظمة.

8- مرض السكري

وفقًا لمنظمة "مايو كلينك" الصحية الأمريكية فإن الاكتئاب يزيد من فرص تعرض المريض لداء السكري، وذلك بسبب زيادة نسبة هرمون التوتر "الكورتيزول" عند المعاناة من الاكتئاب، وكنتيجة مباشرة لزيادة نسبة الكورتيزول في الجسم تزداد نسبة إطلاقه للأنسولين، وبالتالي ترتفع القابلية للإصابة بمرض السكري.