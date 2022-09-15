شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخصائي روسي يحذر من شحن الهاتف الذكي تحت الوسادة (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلن ذلك سيرغي بودروف، رئيس مركز الاختبار الرقمي التابع لهيئة "روس كاتشيستفو" ( الرقابة على الجودة) الروسية في حديث صحفي أدلى به لوكالة "برايم" الروسية.

ويجب أولا شحن الهاتف بشكل صحيح، وأشار الأخصائي إلى أن شحن الهاتف تحت الوسادة يمكن أن يتلف البطارية، وقد يسبّب اشتعال الهاتف.

أخصائي روسي يحذر من شحن الهاتف الذكي تحت الوسادة (الأسباب)

ثانيا، أشار بودروف، إلى أنه من الضروري أن تحمي هاتفك الذكي من تقلبات الحرارة ولا تتركه تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الصقيع الشديد، ولا تأخذه إلى الحمام.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى الأخصائي بأن تترك 6-8 غيغا بايت من الذاكرة الخالية ليعمل هاتفك الذكي بشكل فعال.

أبلغ مستخدمو تطبيق "إنستغرام"، المملوك لشركة "ميتا"، عن مشكلة مزعجة تسببت في إلغاء كتم صوت "القصص" (Stories) بشكل غامض.

وربما تكون قمت بتشغيل كتم الصوت، ولكن بمجرد أن تنتقل إلى القصة التالية، تبدأ الضوضاء في الظهور، وفقا لتقارير Digital Trends.

وهذا أمر محبط ومحرج بشكل خاص إذا كنت في بيئة هادئة، مثل مكتب العمل، وتنطلق الضوضاء فجأة من الهاتف الخاص بك، وينتهي بك الأمر إلى إحداث ضجة وجذب انتباه غير مرغوب فيه من الآخرين.

وكان مستخدمو "إنستغرام" في حالة استياء تام خلال اليومين الماضيين. وانتقلوا إلى "تويتر" وغيره من المنصات الاجتماعية للإبلاغ عن المشكلة التي تجعل ميزة "القصص" لا تعمل بشكل صحيح، ويتم تشغيل الصوت تلقائيا على الأجهزة دون إذن المستخدم.

وعادة، يتم كتم الصوت أثناء عرض القصص، ويتعين على المستخدمين النقر على أيقونة مكبر الصوت لإلغاء كتم الصوت. ولا تقوم ميزة القصص بتشغيل الصوت افتراضيا في معظم التطبيقات.

وقال أحد المستخدمين على "تويتر": "من فضلكم أخبروني أن هناك خللا في أن قصص إنستغرام يصدر صوتا تلقائيا ولا توجد طريقة لكتم الصوت بشكل سيء".

وناشد مستخدم آخر: "من فضلكم دعوني أكتم الصوت في القصص مرة أخرى. إنه حقا مزعج ومفرط في التحفيز".

وأشار مستخدم آخر: "لا أشاهد أبدا القصص مع تشغيل الصوت، لذا في كل مرة أحاول فيها مشاهدة القصص يكون الأمر بمثابة صدمة وحماقة".

والأكثر إزعاجا أنه لا يبدو أن هناك حلا مناسبا لها في الوقت الحالي. والحل الوحيد هو خفض مستوى صوت هاتفك يدويا.

ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط باستمرار على زر مستوى الصوت السفلي حتى يختفي تماما.

ويبدو أن هذا هو الحل الوحيد حتى تطرح شركة "إنستغرام" تحديثا لتطبيقها.

قالت شركة "ميتا" في منشور بمدونتها، حديثا، إن "إنستغرام" تعمل على تغيير خوارزمية توصياتها ما سيوفر تجربة أفضل للمستخدمين في تصفح التطبيق.

وأعلنت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أنها تختبر زرا "غير مهتم" جنبا إلى جنب مع طرق أخرى لمساعدة المستخدمين على تخصيص نوع المحتوى الذي يريدون رؤيته في "الموجز" (أو feeds، الصفحة التي تضم مشاركات المستخدمين من فيديوهات وصور عبر التطبيق) مقابل ما تريد خوارزميات "إنستغرام" أن يروه.

وأشارت الشركة إلى أنها تختبر القدرة على تمييز منشورات متعددة على صفحة Explore بالتطبيق باعتبارها "لا تهم" المستخدم.

وقالت "ميتا" في منشور بالمدونة: "سنخفي هذه المنشورات على الفور ونمتنع عن عرض محتوى مشابه لها في المستقبل".

وسيسمح تطبيق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين بضبط الخوارزمية من خلال توفير خيار لتحديد ما إذا كان المنشور المقترح لا يثير اهتمامهم.

وبعد مشاهدة أحدث المشاركات من الحسابات التي تتابعها، يقترح تطبيق "إنستغرام" المنشورات عند التمرير عبر "موجز إنستغرام" الخاص بك. وتستند هذه الاقتراحات إلى الأشخاص الذين تتابعهم والمشاركات التي تفاعلت معها.



وتعتمد الاقتراحات أيضا على مدى شعبية المنشور، وكيف يتفاعل الآخرون على "إنستغرام" معه، ومتى أو مكان نشره، وعدد المرات التي تفاعل فيها الأشخاص مع هذا الحساب في الأسابيع القليلة الماضية.

ولإخفاء منشور مقترح على "إنستغرام":

على كل من "أندرويد" و"آيفون":

- اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى المنشور وحدد غير مهتم. ويمكنك أيضا إخفاء منشور مقترح بالنقر فوق علامة "x" أعلى المشاركة.

- في الأسفل ستظهر ميزة إخفاء المنشور(Post Hidden)، ويمكنك اختيار التوقف عن مشاهدة المنشورات المقترحة المماثلة في الموجز أو تأجيل جميع المشاركات المقترحة في الموجز لمدة 30 يوما.

ويمنحك إنستغرام" أيضا خيار "هذا المنشور جعلني غير مرتاح" ويمكنك الإبلاغ عن الحدث من خلال النقر على إبلاغ واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

وسينعكس ردك في الاقتراحات المستقبلية في الخلاصة.

ويحتوي التطبيق أيضا على خطط لبدء اختبار القدرة على إخبار "إنستغرام" أنك لا تريد أن ترى منشورات مقترحة تحتوي على كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية معينة في التسمية التوضيحية أو علامات التصنيف.