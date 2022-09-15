شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى اللويبدة والملك يتوجه لـ"الأزمات" فور عودته من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى اللويبدة في العاصمة الأردنية عمّان مع إخلاء مزيد من الجثث، فيما توجه الملك عبد الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته من باريس.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية بأن عدد ضحايا المبنى المنكوب ارتفع إلى 9 أشخاص بعد انتشال جثة جديدة من تحت الأنقاض.