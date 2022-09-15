شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يبحثان تمديد ولاية فريق التحقيق الدولى المعنى بجرائم تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي المعني بتعزيز مساءلة تنظيم داعش الإرهابي (UNITAD) ريستيان ريتشرد، مستجدات عمل الفريق الدولي وملف تمديد ولايته.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن اللقاء ناقش آليات تسهيل مهمته وفقا لولايته بموجب قرار مجلس الأمن 2379 لسنة 2017، بالشكل الذي يدعم قدرات السلطات العراقية المختصة في مجال التحقيق والتعريف بالجرائم المرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى استعراض المهام المناطة للفريق الدولي لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة التنظيم.

وثمن حسين جهود عمل الفريق الدولي، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية ذات العلاقة وبما يساهم في تسهيل وتنفيذ مهامه والوفاء بولايته استنادا إلى اختصاصات الفريق، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة في إقليمه.

بدوره، أشار ريتشرد إلى استمرار الفريق الدولي في تكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة لتنفيذ برامجه المتمثلة في دعم السلطات المحلية لمساءلة تنظيم "داعش" الإرهابي، وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا المتطورة في حفظ الأدلة والارشفة، مثمنا جهود وزارة الخارجية والمؤسسات العراقية المختلفة في تسهيل مهام الفريق الدولي وإنجاح مهمته.