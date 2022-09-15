شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يعفى 19 واليا من مهامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون 16 واليا، و3 ولاة منتدبين من مهامهم، حسب التلفزيون الجزائرى الذى أعلن أنه "سيصدر بيانا تفصيليا لاحقا يخص هذه الحركة"، وكان الرئيس الجزائرى أجرى، الخميس الماضي، تعديلا حكوميا طال 6 حقائب وزارية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

هذا، وكشف تبون يوم الثلاثاء أنه تم تقييم ولاة الجمهورية على مررتين قائلا: "أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب".

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية إن التقييم الاول للولاة كان عن طريق مناطق الظل التي أخدها البعض منه بسخرية، ولكن تغيرت الأمور الآن بعد أن أعطينا صلاحيات كبيرة للولاة".

وتابع قائلا: "ليس لديهم الحجة اليوم بعد أن أصبح الوالي هو من يشرف على ولايته بنفسه".

أما بخصوص تقييم أداء الحكومة قال الرئيس الجزائري إن حكومة أيمن بن عبد الرحمان ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها، كما أن تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون أن عند وقوع خطأ فادح.