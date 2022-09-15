شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس نيجيريا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم /الأربعاء/، رسالة خطية من الرئيس النيجيرى محمد بخارى، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها نيابة عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية بالمملكة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير نيجيريا لدى المملكة يحيى لاوال، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين، هنأه خلاله بنجاح الحوار الوطني الشامل في تشاد، متمنيا المزيد من الأمن والاستقرار لبلاده وشعبه.



كما جرى - خلال الاتصال - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.