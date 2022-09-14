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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من بين أبرز هواتف أندرويد التي برزت مؤخرا يأتي هاتف OnePlus 10R الذي حصل على أداء ممتاز وقدرات تصوير عالية وعمل سريع حتى مع شبكات 5G.

كل ما تريد معرفته حول أحد أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 /75.5/8.2) ملم، وزنه 186غ.

أما شاشاته فأتت من نوع Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دفة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات OxygenOS 12.1، ومعالج MediaTek Dimensity 8100-Max، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.



أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وتقنيات لتصوير الماكرو، وتقنيات التصوير العريض.

وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.

كشفت شركة سوني عن قطعة إلكترونية مميزة بخصائصها تحوّل الهواتف الذكية لمنصة ألعاب إلكترونية متكاملة لألعاب الفيديو.

وأشارت سوني إلى أن منصة Xperia Stream، الجديدة لتي تتناسب مع هواتف Xperia 1 IV بشكل رئيسي، تجمع وظائف جهاز تبريد خارجي للهاتف لاستعماله بشكل مكثف لتشغيل الألعاب، كما تؤمن توصيل الهاتف الذكي مع منصات الألعاب والأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر منافذ مختلفة.

وتأتي القطعة الإلكترونية الجديدة بهيكل بلاستيكي متين وخفيف الوزن، وزودت بمروحة هوائية صغيرة لتبريد الهاتف، ومنفذ HDMI، ومنفذ لوصلها مع شبكات الإنترنت، ومنفذي USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ويؤمن هاتف Xperia 1 IV الذي يستخدم مع هذه القطعة أداء ممتازا مع ألعاب الفيديو كونه مجهّزا بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ودقة عرضها (3840/1644) بيكسل، ومزود بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.



ويفترض أن تعمل القطعة الإلكترونية الجديدة مع العديد من هواتف Xperia الجديدة التي ستعلن عنها سوني هذا العام والعام القادم، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 160 دولارا.

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن إضافة ميزات جديدة للمتجر ليصبح أكثر فائدة للمستخدمين ومطوري البرامج.

وتبعا للقائمين على المتجر بات بإمكان مطوري البرامج والتطبيقات حاليا استخدام ميزة push أو "إخطار المستخدمين" لإطلاع مستعملي تطبيقاتهم على كل ما هو جديد في التطبيق من الميزات أو الخصائص.

وسيتمكن المبرمج من إضافة هذه الميزة مع تطبيقه المحمل عبر RuStore، ومن خلالها سيظهر لمستخدم التطبيق إشعارات تعلمه بظهور ميزة جديدة أو أية تحذيرات أو معلومات يرغب مطورو التطبيق بإطلاعه عليها.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستساعد المبرمجين في الترويج لكل ما هو جديد في تطبيقاتهم، كما ستبقي المستخدمين على اطلاع دائم بما يهمهم بالنسبة لبرامج الهواتف الذكية.

ومؤخرا أعلن القائمون على متجر RuStore أيضا عن تحديث شامل للمتجر شمل إدخال عدة ميزات جديدة، منها ميزات لتقييم التطبيقات، وميزات لوضع تعليقات لمبرمجي هذه التطبيقات ليعدّلوا برمجياتها وفق متطلبات المستخدمين.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه العام الجاري.