شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على 511 شخصا لتورطهم فى جرائم وجنح خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى القبض 511 شخصا من جنسيات مختلفة بمختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أغسطس الماضى لتورطهم فى جرائم وجنح متعددة بالإضافة إلى ضبط 97 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح الجيش اللبنانى، فى بيان له اليوم، عن حصيلة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال الشهر الماضي أن الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها تضمنت الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية بدون أوراق قانونية.

وأشار إلى أن المضبوطات شملت بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر عددا من المعدات والدراجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأفاد الجيش اللبناني بأن المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.