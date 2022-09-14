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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوصى البروفيسور إنغو فروبوزه بتجنب الرياضة بمعدة ممتلئة، لتعارض الهضم مع المجهود البدني.

وأوضح الأستاذ بجامعة الرياضة الألمانية في كولن أن للهضم الأولوية ويبدأ على الفور ولا يمكنه أن يستمر ويكتمل عند ممارسة الرياضة بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر بشدة على الأداء.

الوقت الصحيح للأكل

لهذا السبب.. تجنب الرياضة عند امتلاء المعدة



ويكمن سبب ذلك في عدم توفر الدم بشكل كاف يسمح بأداء عال، حيث يتركز الدم في الجهاز الهضمي، ما يجبر المرء على بذل مجهود مضاعف عند الرغبة في ممارسة الرياضة بمستوى عال.

ولتجنب هذا التعارض، أوصى فروبوزه بممارسة الرياضة بعد ساعتين أو ثلاث من تناول الطعام، مشيرًا إلى أن بعض الوجبات الدهنية مثل البيتزا الكاملة والطعام النيء يستغرق وقتًا أطول لهضمه، بين 4 و5 ساعات.

وجبة الطاقة

وأوصى فروبوزه الذين يمارسون رياضات قوة التحمل، بحصة من المعكرونة مع أقل قدر ممكن من الصلصة الدهنية، حيث تعطي هذه الوجبة الجسم طاقة كافية.

أما الذين يمارسون تمارين تقوية العضلات، فأوصاهم بالأطعمة عالية الطاقة مثل قطعة صغيرة من السمك أو اللحم.

وقالت مؤسسة الكلى الألمانية إن ارتفاع ضغط الدم يؤذي الكلى أيضًا، بتضيق وتصلب الأوعية الدقيقة في الكلى، ما يُضعف تدفق الدم فيها ويُهلك أنسجتها، فيرفع خطر الإصابة بالقصور الوظيفي للكلى وصولًا إلى الفشل الكلوي.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت المؤسسة بمواجهة ارتفاع ضغط الدم بأسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، بتناول الفواكه والخضروات الطازجة وشرب السوائل الصحية والإقلال من الملح، مع المواظبة على الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر، والعلاج الدوائي.

وعلى المرضى بارتفاع ضغط الدم فحص البول المنتظم لاكتشاف أي مشاكل مبكرًا. ويكون ضغط الدم يكون مرتفعًا إذا كانت قيم القياس أعلى من 120/80 مم زئبق.

جدير بالذكر أن القصور الوظيفي للكلى يؤدي إلى إنتاج هرمونات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل متزايد واحتباس السوائل في الجسم، ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر.

وقالت الدكتورة ماندي مانغلر إن لانقطاع الدورة الشهرية أسباب أخرى غير الحمل، أو انقطاع الطمث.

وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أنه قد يرجع إلى الإفراط في الرياضة وسوء التغذية، ما يتسبب في زيادة إفراز هرمونات التوتر وتراجع إفراز هرمونات الأنوثة، الاستروجين، والبروجسترون.

وأضافت أنه غالبًا ما يحدث لدى الرياضيات، والنساء اللواتي يعانين اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي.

وأشارت الطبيبة إلى أن الانقطاع الناجم عن نقص هرمونات الأنوثة غالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر واضطرابات النوم وزيادة الإحساس بالبرودة وهشاشة العظام.

ولمواجهته فإن على المرأة خفض شدة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يمتاز بالتنوع والتوازن لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في انتظام الدورة الشهرية، يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب انقطاعها، والذي يمكن أن يكون بسبب متلازمة تكيس المبايض أو تلف بطانة الرحم وداء السكري من النوع الأول وأمراض الغدة الدرقية، أو أمراض الغدة الكظرية، والفشل الكلوي والأورام.

كما قد يكون بسبب أدوية مثل مستحضرات الهرمونات، وأدوية السرطان، والأدوية النفسية، والكورتيزون، والأدوية الخافضة لضغط الدم.

ترتبط السمنة الناجمة عادة عن قلة النشاط بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية تعد ضرورية للوقاية من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

وتمنع التمرينات الرياضية أيضًا نمو الورم بشكل عام، لأن النشاط يقلل كمية الانسولين والعوامل الشبيهة بالانسولين التي تسرع نمو الورم.

ما هو مقدار التمرين الذي يجب أن تمارسه؟

ينصح بساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل يوميًا أو 30 دقيقة من النشاط القوي كل يوم لتقليل خطر الإصابة بالسرطان. تشمل التمارين متوسطة الشدة التدريبات التي تسبب زيادة طفيفة ولكنها ملحوظة في التنفس ومعدل ضربات القلب. أما التمارين القوية فهي التمارين التي تزيد معدل ضربات القلب بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 85٪.

إذا كان لديك أي حالة طبية حالية، فمن الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة أنواع التمارين التي يمكنك القيام بها، خاصة إذا كنت ترغب في القيام بتمارين قوية.

تمارين قوية ومعتدلة يمكنك تجربتها

تتضمن بعض الأمثلة على التمارين المعتدلة التي يمكن لأي شخص القيام بها بسهولة ما يلي: المشي السريع، السباحة متوسطة الوتيرة، ركوب الدراجات البطيء، واليوغا. أما التمارين القوية فتشمل كرة القدم وكرة التنس، وكرة السلة والآيروبيكس، والجري.

إرشادات التمرين الأساسية

وفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي، إليك بعض الإرشادات الأساسية للتمرينات التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها سواء كنت رياضيًا مبتدئًا أو محترفًا:

تمرن بكثافة معتدلة من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.

قم بالإحماء لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل ممارسة التمارين الهوائية.

حافظ على شدة التمرين لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

قلل شدة التمرين تدريجيًا، ثم قم بالتمدد حتى تهدأ خلال آخر 5 إلى 10 دقائق.

ممارسة التمارين الهوائية لمدة 20 إلى 60 دقيقة في كل مرة تمارس فيها الرياضة.