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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" من استعمال طلاء الأظافر المحتوي على مادة "فورمالديهايد"؛ حيث تحوم شبهات في أنها تسبب الإصابة بالسرطان.

الكشف مادة خطيرة قد تسبب السرطان

وأوضحت البوابة الألمانية أنه عند استنشاق هذه المادة بشكل مركز بصفة مستمرة، فإنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان في الأنف والحلق، وذلك وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.



كما يترتب على الحساسية تجاه مادة "فورمالديهايد" الإصابة بتهيج البشرة والمسالك التنفسية والعين.

جدير بالذكر أن مادة "فورمالديهايد" تدخل في صناعة طلاء الأظافر للحيلولة دون تشقق الطلاء ولزيادة صلابة الأظافر.

وفي سياق متصل، أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن تغيّر لون الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بمرض خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن اللون الأبيض للأظافر قد يشير إلى فطريات الأظافر أو الإفراط في تناول الخمر، كما أنه ينذر بالإصابة بالتسمم أو تليف الكبد.

وفي الغالب يرجع اللون البني أو الأسود للأظافر إلى جرح ينجم عنه نزيف تحت الظفر، وفي بعض الأحيان قد ينذر بسرطان الجلد الأسود.

وقد يشير اللون الأزرق للأظافر إلى قصور القلب أو أحد أمراض الرئة الخطيرة، فيما قد يرجع اللون الأصفر للأظافر إلى فطريات الأظافر أو الصدفية.

وإذا اتخذ النصف العلوي من الظفر اللون البني المائل للأحمر، بينما اتخذ النصف السفلي اللون الأبيض، فإن ذلك يشير إلى أحد أمراض الكلى الخطيرة.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أية تغيرات لونية على الأظافر لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه في الوقت المناسب.

قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن الألوان القوية تتربع على عرش طلاء الأظافر في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة.

وأوضحت تسيل أن الأظافر تتألق هذا الموسم بدرجات الأزرق والتركواز، والتي تشيع أجواء العطلات الشاطئية المفعمة بالمرح والانطلاق.



وتزهو الأظافر أيضا بدرجات الوردي القوية، كما أنها تخطف الأنظار باللون الأحمر المستوحى من لون الفراولة.

يمكن أن تكون البقع البيضاء على أظافرك أكثر من مجرد علامة مميزة، وبغض النظر عن كون أسبابها عديدة فإنها قد تكون مؤشرا لمشاكل خطيرة.

البقع البيضاء على أظافرك، التي تسمى ابيضاض الدم (leukonychia)، لا تستدعي القلق في معظم الأوقات، لأنها قد تتكون نتيجة اصطدام الظفر في أي شيء قوي.

لكن ليس دائما تمر بقع ابيضاض الدم قبيحة الشكل بسلام، لأن أسبابها متنوعة بداية من مشاكل تجميلية صغيرة وانتهاء بأمراض خطيرة تهدد الحياة.

ماذا تعني البقع البيضاء على الأظافر؟

لحسن الحظ أن البقع البيضاء على أظافر الأصابع نادرًا ما تكون خطيرة تهدد الحياة، ولاستبعاد الحالات الأكثر خطورة لا تتردد في مناقشة الأمر مع طبيبك.

ونقل موقع thehealthy عن سونيتا بوسينا، طبيبة باطنة في مدينة نيويورك، قولها إن "غالبًا ما يُرى ابيضاض الدم في الأطفال حيث يكون أكثر صلابة على أظافرهم من البالغين".

فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور بقع بيضاء على أظافر يديك أو قدميك، وهي:

1- إصابة الظفر

إذا أصبت بأظافر في أي وقت من الأوقات، فربما تكون قد طورت بقعًا بيضاء من الصدمة إلى الظفر.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث هذا أيضًا إذا كانت هناك صدمة لـ "المصفوفة" وهي قاعدة مكان تشكل الظفر".

وفي هذه الحالة، قد تستغرق البقع بعض الوقت لتختفي حيث تنمو الأظافر ببطء، ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الصدمات الطفيفة أيضًا إلى ظهور حواف أظافر بدلًا من ظهور بقع بيضاء.

2- الصدفية أو الأكزيما

يقول الدكتورإيمانويل لوكاس، مؤسس مركز لوكاس للأمراض الجلدية والليزر في مدينة نيويورك: "أظافرك هي امتداد لبشرتك، وهي نوع من الجلد، لذا فإن بعض الحالات التي يمكن أن تؤثر على بشرتك يمكن أن تؤثر أيضًا على أظافرك".

الصدفية والأكزيما هي أمراض جلدية تتميز بالحكة والطفح الجلدي والاحمرار، ويمكن أن تظهر هذه في الأظافر وكذلك في الجلد ما يؤدي إلى تبييض الأظافر.

يمكن أن تبدو الصدفية في الأظافر مثل سماكة وتبييض الأظافر، كما يقول لوكاس، أيضا يمكن أن تبدو كنقاط بيضاء محفورة وقد تسبب الإكزيما نتوءات وتغيرًا في اللون وسماكة.

3- فطر

إذا كنت قد قضيت بعض الوقت في الحمام أو في صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة أو أي مكان رطب آخر، فقد تكون تعاني من فطريات الأظافر، خاصة على أظافر القدم.

يقول الدكتور لوكاس: "يمكن أن تبدو الفطريات مثل سماكة الأظافر وتلوينها باللون الأبيض، وإذا كان واسع النطاق فيمكن أن يشمل البياض والسمك الظفر بأكمله".

كما يقول إن الفطر عادة ما يتم الخلط بينه وبين الصدفية، ومن أجل تشخيص الحالة بشكل صحيح قد يأخذ طبيبك قصاصة أو كشط من أظافرك وإرسالها إلى المختبر لتحديد ما إذا كانت الفطريات تسبب العدوى.

يمكن أن تساعد العلاجات الفموية والموضعية والليزر والجراحية في علاج مشكلة فطريات الأظافر، اعتمادًا على شدتها.

4- فيروس كورونا

أحد أقل أعراض "كوفيد-19" شيوعًا هو أصابع قدميك وأظافر قدميك، والتي تم تسميتها بـ "Covid toes" ويمكن أن يكونوا المؤشر الوحيد على إصابة شخص ما بالفيروس.

يشرح الدكتور الدكتور سبنسر كرول، أخصائي الطب الباطني في نيو جيرسي، أنه على الرغم من أن هذه الأعراض عادةً ما تتضمن أصابع حمراء، فقد يعاني المرضى أحيانًا من شحوب فراش الأظافر.

وأضاف كرول: "يمكن أن تبدو بيضاء ويمكن رؤيتها في أظافر الأصابع أيضًا".

توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باستخدام كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الأعراض، ويجب على المرضى أن يراقبوا عن كثب أعراض كورونا الأخرى التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة وأن يتابعوا الأمر مع الطبيب إذا اعتقدوا أنهم بحاجة إلى اختبار أو علاج.

5- نقص الفيتامينات والمعادن

ربما أخبرتك جدتك أن تلك البقع البيضاء ناتجة عن نقص الكالسيوم، وتحتاج إلى شرب المزيد من الحليب.

ويختلف الأطباء والباحثون حول ما إذا كانت على صواب أم لا، إذ يقول البعض إن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون السبب، بينما يقول آخرون إن هذه أسطورة تم دحضها.