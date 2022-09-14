شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، فى انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان الأمن العام الأردني أعلن أمس وفاة 5 وإصابة 14 في حادثة انهيار مبنى في العاصمة عمان.

وفى وقت سابق، أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل الخليج 365 على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.