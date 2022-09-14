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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الخبراء من أن المتابعة المستمرة للأخبار السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له تأثير على صحتك العقلية.

تحذير من خطأ يرتكبه مستخدمو فيس بوك.. تعرف عليه



ويمكن للأحداث الكئيبة الكبرى مثل جائحة فيروس كورونا أن تجعل من السهل على الناس الانغماس في قراءة نفس القصص القاتمة، خاصة على فيس بوك والمنصات الأخرى. وقد أطلق الخبراء على هذه التجربة اسم "التمرير عبر الموت"، ويمكن أن تترك الناس يشعرون بالارتباك والقلق.

و يُعتقد أن عمليات الإغلاق المطولة بسبب فيروس كورونا كانت سيئة بشكل خاص بالنسبة للتمرير عبر الموت، حيث تم حبس العديد من الأشخاص في المنزل مع وقت فراغ أكثر من المعتاد.

ويقول العلماء في بحث جديد "يشير هذا إلى أنه عندما يركز الناس على القضايا والأحداث المقلقة في الأخبار، يمكن أن يتعرضوا لحالات أكبر من التوتر والقلق المزمنين وكذلك الضيق الجسدي".

ويضيف البحث " لذلك، نفترض أن الذين لديهم مستويات أعلى من متابعة الأخبار المليئة بالمشاكل سيعانون من اعتلال نفسي وجسدي أكبر من الذين لديهم مستويات أقل من متابعة الأخبار الإشكالية".

لكن البقاء على اطلاع على الأخبار لا يزال مهمًا، فكيف تجد التوازن الصحيح؟

توصل باحثون في أستراليا إلى بعض النصائح حول كيف يمكن للناس أن يمنعوا أنفسهم بشكل أفضل من الانجذاب إلى الكثير من الأخبار السيئة طوال الوقت، فيما يلي أهمها، حسب صحيفة ذا صن البريطانية:

نظم وقتك

إذا كنت تعاني من الكثير من القل والكآبة عبر الإنترنت، فإن أول شيء يجب أن تفكر فيه هو إدارة وقتك بشكل أفضل. ويعد تحديد وقت في اليوم لمتابعة الأخبار، بدلًا من عدة مرات على مدار اليوم، طريقة جيدة للبدء.

تجنب الإخطارات

يمكن لفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى جعل الأخبار أكثر إلحاحًا. إن التأكد من إيقاف تشغيل الإشعارات الخاصة بمثل هذا المحتوى على فيس بوك سيمنع الأخبار السيئة من الوصول إليك في أي وقت خلال اليوم.

تحدث مع الآخرين

يمكن أن يكون إخبار الآخرين أنك تكافح من أجل التحكم في متابعة الأخبار السيئة، حيث يمكنهم الحفاظ على حدودك تحت السيطرة. من المفيد أيضًا أن يكونوا مسؤولين عن تعريضك للكثير من الأخبار السلبية أيضًا، بحيث يكونون أكثر وعيًا ويمكنهم تقليصها.

الحد من استخدام مواقع التواصل

إذا كنت تعتقد أنك ربما تستخدم فيس بوك كثيرًا بشكل عام، فإن التطبيق نفسه يحتوي بالفعل على ميزة حد زمني لمساعدتك، يمكنك العثور عليه من خلال فتح القائمة الرئيسية في التطبيق وتوسيع الإعدادات والخصوصية، حيث سترى خيارًا يسمى وقتك على فيس بوك، انقر عليه ثم يمكنك اختيار See Tools حيث يتوفر عدد من خيارات إدارة الوقت.

تم الكشف أخيرًا عن مجموعة من منتجات أبل الجديدة من بينها آي فون 14 وساعة أبل ووتش 8 مع العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك نظام الكشف حوادث السيارات.

و كما يوضح اسم الميزة، فإن الهدف هو معرفة ما إذا كان شخص ما قد تعرض لحادث سيارة ومن المحتمل أن يكون مصابًا. وعند حدوث ذلك، سيتصل الجهاز تلقائيًا بخدمات الطوارئ للحصول على المساعدة الطبية.

وتقول أبل إنها اختبرت نظام الكشف حوادث السيارات في ظروف معملية باستخدام مليون ساعة من بيانات تحليل القيادة والتحطم باستخدام سيارات حقيقية.

وقامت أبل بتزويد تشكيلة آي فون 14 بالإصافة إلى ساعات أبل 8 بجيروسكوب ذو نطاق ديناميكي ومقياس تسارع عالي لاستشعار أحداث الصدمة المفاجئة.

كيف يبدأ اكتشاف الأعطال؟

يحتاج نظام اكتشاف حوادث السير إلى أجهزة مخصصة على الأجهزة المتوافقة مع watchOS 9 وiOS 16 ولا يوجد تطبيق قابل للتنزيل سواء داخل الشركة أو من جهة خارجية. وتقول أبل إن مقياس التسارع ثنائي النواة الجديد الموجود داخل آي فون 14 قادر على قياس قوة تصل إلى 256 غيغابايت، وهذا المستشعر هو الذي يوفر بيانات الحركة الأساسية لاكتشاف ما إذا كان المستخدم قد تعرض لحادث.

وبشكل مماثل يحدث الأمر في ساعات أبل 8 وتتميز بمقياس تسارع محسن وإعداد جيروسكوب. ومع ذلك، فإن آلية الكشف حوادث اصطدام السيارة تجمع البيانات من عدد قليل من أجهزة الاستشعار لتحديد الأشياء. على سبيل المثال، سيرى مقياس الضغط ما إذا كان ضغط المقصورة داخل السيارة قد تغير فجأة بسبب فتح الوسائد الهوائية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يلتقط المايكروفون أي ضوضاء عالية ناتجة عن سيناريو شبيه بالتعطل، بينما سيبحث نظام جي بي إس عن الاختلافات غير الطبيعية في المسافة المقطوعة والسرعة. ثم تتم معالجة كل بيانات المستشعر هذه بشكل جماعي بواسطة خوارزميات الحركة المتقدمة. وبمجرد أن يقرر النظام وقوع حادث يهدد الحياة، فإنه يتخذ الخطوة التالية وهي الاتصال بخدمات الطوارئ.

ماذا يحدث بعد وقوع حادث؟

بمجرد أن تشك بيانات المستشعر متوافق في حدوث عطل، فإنه يتحقق من المستخدمين إذا كانوا على ما يرام مع مطالبة على الشاشة. وإذا لم يكن الحادث خطيرًا، فيمكن للمستخدمين ببساطة سحب المطالبة. ومع ذلك، إذا كان المستخدم عاجزًا ولم يتلق موجه اكتشاف الأعطال في آي فون أو ساعة أبل استجابة من المستخدم في غضون عشر ثوانٍ، فإنه يتصل تلقائيًا بخط مساعدة للطوارئ.

وإذا كان جهاز آي فون متصل قريبًا عندما اكتشفت ساعة أبل حدوث عطل، يتم توجيه المكالمة عبر الهاتف للحصول على إشارة وجودة صوت أفضل. بالإضافة إلى توصيل المستخدمين بخدمات الطوارئ، سيشارك الجهاز أيضًا بيانات موقعك مع المستجيب. بالإضافة إلى ذلك، سيُعلم أيضًا جهات اتصالك في حالات الطوارئ بالحادث، حسب موقع سلاش غير.