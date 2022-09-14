شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركبة وكالة ناسا ترصد كثبانا رملية بأشكال جميلة على سطح المريخ حتتها الرياح.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت صورة مثيرة للاهتمام من كاميرا HiRISE على متن مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر حقلا من الكثبان الرملية الرائعة تسمى الكثبان الهلالية.

وتشكلت هذه الكثبان على طول منحدر في Chasma Boreale، في القطب الشمالي للمريخ.

مركبة وكالة ناسا ترصد كثبانا رملية بأشكال جميلة على سطح المريخ حتتها الرياح.. ما القصة؟

وتمثل تجربة التصوير عالي الدقة HIRISE، كاميرا قوية تلتقط الصور التي ترى ميزات صغيرة مثل مكتب من المدار.

وتُظهر الصورة الجديدة مساحة أقل من كيلومتر واحد، بينما كانت مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر على بعد نحو 197 كيلومترا فوق السطح عند التقاط الصورة.

ويقول العلماء المشرفون على كاميرا HiRISE إن الكثبان الهلالية شائعة على الأرض والمريخ. وعادة ما تكون هذه الكثبان مميزة جدا في الشكل، وهي مهمة لأنها يمكن أن تخبر العلماء عن البيئة التي تشكلت فيها واتجاه الرياح في موقع معين.

وتتشكل الكثبان الهلالية في المناطق الرملية حيث تهب الرياح في اتجاه واحد مهيمن. وهذا يخلق الكثبان الرملية على شكل هلال.

وتنتهي أقواس الرمال التي تحدد الكثبان الرملية في "قرون" تشير إلى اتجاه الريح، بينما يتم نفخ الرمال في قمم ومنحدرات.

والتقطت الصورة باستخدام مرشح الأحمر والأخضر والأزرق على الكاميرا، ما يعطي الرمال مظهرا أزرق.

وتعمل كاميرا HiRISE بأطوال موجية مرئية، مثل عيون الإنسان، ولكن مع عدسة تلسكوبية تجعلها واحدة من أعلى الكاميرات دقة في الفضاء حاليا.

وتمكن هذه الصور عالية الدقة العلماء من تمييز الأجسام التي يبلغ حجمها مترا واحدا (نحو 3 أقدام) على سطح المريخ ودراسة بنية السطح بطريقة أكثر شمولا من أي مهمة أخرى للمريخ.

وتقوم HiRISE أيضا بعمل ملاحظات في الأطوال الموجية القريبة من الأشعة تحت الحمراء للحصول على معلومات حول المعادن الموجودة.

ووصلت مركبة مارس ريكونيسانس أوربيتر مدار المريخ منذ عام 2006، وطول عمر المهمة يعني أن علماء الكواكب يمكنهم تتبع التغييرات بمرور الوقت.

والهدف من التقاط الصورة الرئيسية هو أن يتتبع الفريق التغييرات الموسمية في هذه المنطقة بمرور الوقت.

التقطت صورة جديدة من أقوى تلسكوب شمسي في العالم وجه شمسنا بتفاصيل رائعة.

وعلى مقربة من النجم العملاق، بدقة 18 كيلومترا فقط، تبدو الطبقة الوسطى من الغلاف الجوي للشمس، والمعروفة باسم الكروموسفير، وكأنها سجادة متعرجة تقريبا.

ويمكن رؤية البلازما النارية في الصورة، تتدفق إلى الهالة من نوع من نمط يشبه قرص العسل، يمكن رؤيته بسهولة. وتُعرف هذه الفقاعات الحبيبية باسم الحبيبات، ويبلغ عرض كل منها نحو 1600 كيلومتر (994 ميلا).

ولوضع الضخامة الهائلة لهذه الصور في السياق، وضع علماء الفلك كوكبنا فوق القمة للمقياس.

ويصادف هذا الإنجاز المذهل الذكرى السنوية الأولى لتلسكوب Inouye الشمسي - أقوى أداة من نوعها - وتتويجا لـ 25 عاما من التخطيط الدقيق.

وعادة ما يكون الغلاف اللوني للشمس، الذي يقع أسفل الهالة، غير مرئي ولا يمكن رؤيته إلا أثناء كسوف الشمس الكلي، عندما يخلق حافة حمراء حول النجم المعتمة. لكن التكنولوجيا الجديدة غيرت ذلك.

ولم يسبق لنا أن نظرنا إلى هذا عن كثب في مصدر ضوء نظامنا الشمسي. إن تلسكوب Inouye قادر على رؤية ميزات داخل كروموسفير الشمس الصغير.

وفي العام الماضي، عندما أصدر التلسكوب شبه المكتمل صوره الأولى، وصفه عالم الفيزياء الشمسية جيف كونه بأنه "أعظم قفزة في قدرة البشرية على دراسة الشمس" منذ زمن جاليليو.

والآن، يقول عالم الفلك وعالم التلسكوب الفضائي مات ماونتن، رئيس اتحاد الجامعات لأبحاث علم الفلك (AURA)، قطعنا الشريط على "حقبة جديدة من الفيزياء الشمسية".

وستساعد الأفكار المكتسبة من هذا المنظور الجديد العلماء على التنبؤ والاستعداد للعواصف الشمسية، والتي يمكن أن ترسل تسونامي من البلازما الساخنة والمغناطيسية على طول الطريق من هالة الشمس إلى الأرض، ما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي العالمي وانقطاع الإنترنت لعدة أشهر.

ومن الواضح أن تلسكوب Inouye الشمسي هو إنجاز علمي هائل لعلماء الفلك الحديثين، لكنه يأتي بتكلفة ثقافية لمجتمع قديم من مراقبي النجوم.

وقبل فترة طويلة من استخدام جاليليو، كان السكان الأصليون حول العالم يستخدمون الشمس والقمر والنجوم لفهم مكانتنا في الكون بشكل أفضل.

ويتيح لنا تلسكوب Inouye الشمسي لمحة عن مركز نظامنا الشمسي كما لم يحدث من قبل، ولكن مع تضييق تركيزنا، يجب ألا نغفل عن مراقبي النجوم الذين جاءوا من قبل.