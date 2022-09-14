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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه بإضافة نبات عشبي واحد إلى الطعام يمكننا تجنب الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعزز الشعور بالشبع.

نبات عشبي يجنبنا الإفراط في تناول الطعام.. ما هو؟



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الرغبة بالاستمتاع بتناول الطعام، قد تكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن. لذلك يمكن تعزيز الشعور بالشبع بإضافة نوع واحد من التوابل إلى الطعام.

وتقول، "غالبا ما يرجع السبب الرئيسي للإفراط في تناول الطعام إلى كونه مصدرا سهلا للحصول على المتعة. ولكن هناك طريقة للحصول على مزيد من المتعة مع تناول كمية أقل من الطعام. وذلك بإضافة النعناع إلى الطعام أو الشراب".

وتضيف، يظهر الشعور بالمتعة من تناول الطعام، بفضل إفراز الجسم لهرمون السعادة- الاندورفين. والنعناع يحتوي على مادة تحفز إنتاج وإفراز هذا الهرمون.

وتقول، "يحتوي النعناع على زيوت طيارة فيها مادة المنتول، التي تحفز إنتاج وإفراز هرمون الأندورفين، الذي يلعب دورا مهما في تنظيم المزاج كما أنه مسؤول عن الشعور بالجوع والشبع. أي أن الدماغ يتفاعل عند تناول النعناع مع الطعام، ما يظهر لدى الشخص شعورا بأن حدثا بهيجا وممتعا قد وقع. ويمكن أن يعطي الشعور بالبهجة أكثر من تناول كميات كبيرة من الطعام".

لأوراق النعناع فوائد عديدة ومعروفة منذ قديم الزمان، وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض مثل الصداع وحالات الأرق والغثيان، كما أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب وتنعش التنفس.

وتحتوي أوراق النعناع المستخدمة في العلاج على العديد من المواد والعناصر المفيدة للجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والفسفور وفيتامينات:A وB وC وPP. كما تحوي حمض الفوليك وأليافا غذائية وأحماضا دهنية مشبعة وزيوتا متطايرة.

ويلاحظ أن كبار السن يتناولون كوبا من مغلي النعناع من أجل نوم هادئ، كما كان أسلافنا يعتبرون النعناع نباتا نسائيا لأنه يزيد من أنوثة المرأة، لذلك يجري علماء أتراك حاليا اختبارات على مجموعة من النساء، اكتشف ارتفاع هرمون الذكورة "التستوستيرون" في دمهن، حيث بعد مضي فترة على تناولهن عدة أكواب من مغلي النعناع يوميا، انخفض مستوى هذا الهرمون كثيرا، كما أن اللواتي كن يعانين من كثافة الشعر في أجسامهن تخلصن من نسبة عالية منه.

وأجرى علماء من الولايات المتحدة تجارب على الجرذان المخبرية، حيث بدأوا بإعطائها مغلي النعناع بدلا من الماء. وبعد مضي فترة زمنية قصيرة، لاحظ العلماء انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في دم هذه الجرذان، إضافة إلى أنها أصبحت تعاني من اضطرابات في وظائف الخصيتين غير قابلة للعلاج.

من جانبهم، يؤكد أطباء المعهد الروسي للطب التناسلي على أن النعناع يمكن أن يسبب انخفاض الشهوة الجنسية وضعف الانتصاب بسبب خصائصه المهدئة، وبالطبع يسبب انخفاض مستوى التستوستيرون في الدم.

أما الأمريكيون فيقولون إذا كان الرجل يفرط في تناول مغلي النعناع خلال فترة زمنية طويلة، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الشعر في جسمه، وظهور علامات الأنوثة عنده. كما أثبتت نتائج دراسات عديدة انخفاض نشاط الحيوانات المنوية بسبب النعناع.

ومع كل هذا، يؤكد الأطباء على أن تناول مغلي النعناع بصورة معتدلة لا يؤثر في الذكورة، مع أن فرصة الرجل في الإنجاب تنخفض جدا.

لذلك، يشير الأطباء إلى أن تناول شاي النعناع باعتدال مفيد جدا، لأنه يحتوي على المنثول الذي يشكل أساس الزيوت الطيارة، التي تنعش التنفس وتقلل من التعرق، وتزيد من نضارة البشرة.

ينصح خبراء التغذية بتناول مشروبات محددة تساعد من يعاني بسبب الأرق. من هذه المشروبات ما يهدئ من خفقان القلب العصبي وما يُصنف على أنه ملين للأعصاب.

ينصح خبراء التغذية بتناول مشروبات محددة تساعد من يعاني بسبب الأرق. من هذه المشروبات زهرة البنفسج التي بالإضافة إلى جمالها ورائحتها الزكية، فإن منقوع هذه الزهرة يهدئ من خفقان القلب العصبي كما أنه يحد من التهاب المعدة وأوجاع الكلى، ويساعد في التخلص من نوبات السعال.

كما ينصح الأطباء والعارفون بشرب النعناع لدوره في عملية الهضم، بالإضافة إلى أنه ملين للأعصاب ويخفف الآلام وأوجاع الرأس مما يوفر نوما هادئا ومريحا.

وينصح الخبراء كذلك بشراب الزنجبيل الذي عرفه الانسان منذ آلاف السنين لعلاج نوبات البرد والانفلونزا، خاصة وأنه يصنف ضمن المشروبات المهدئة للأعصاب.

بالإضافة إلى ما تقدم من مشروبات يشدد المختصون على أهمية تناول شراب خل التفاح، وتحديدا تناول ملعقتين كبيرتين منه مخلوطتين بالماء، لما في ذلك من فائدة في تخفيف حدة الارتدادات من المعدة إلى المرئ.