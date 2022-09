شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب ضعف الجهاز الهضمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعد مشاكل الجهاز الهضمي مع الأمور الشائعة لدى الكثيرين، لكن هناك بعض الأعراض التي قد تثير القلق وتستوجب استشارة الطبيب.

أسباب ضعف الجهاز الهضمي

وأشار الدكتور سهيل سالم أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، بمستشفى Dignity Health Northridge وUnited Medical Doctors إلى أن الجهاز الهضمي يتكون من جميع الأعضاء اللازمة لجسمك ليبتلع الطعام ويفككه، ويمتص جميع العناصر الغذائية، بالإضافة إلى تخزين وإزالة الفضلات المتبقية.

وأضاف سالم، حسب موقع "eat this not that" الطبي المتخصص، أن "الجهاز الهضمي نظام معقد ومتطور يعمل بتناغم. وفي الغالب، يعمل بشكل جيد للغاية، خاصة إذا تم الاعتناء به جيدًا. ولكن يعاني معظم الناس من بعض أعراض الجهاز الهضمي من وقت لآخر".

وتابع: "معظم هذه الأعراض ليست علامة على مرض خطير، ولكن من المهم مناقشتها مع طبيبك. اعتمادًا على تاريخك الطبي، قد يكون من الضروري إجراء فحوصات أو علاج إضافي. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، قد يكون من الضروري إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة".

ولفت أخصائي أمراض الجهاز الهضمي إلى أنه "يمكن أن يكون للعديد من الأشياء المختلفة تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي أو نمط الحياة والتهابات الجهاز الهضمي والحالات الالتهابية والحالات الطبية مثل مرض السكري والآثار الجانبية للأدوية والسرطان أو الجراحة"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأوضح سالم أبرز العلامات والأعراض التي تدل على أن الجهاز الهضمي ضعيف وغير قوي بما يكفي، وهي:

- الإسهال أو براز خفيف

الإسهال علامة على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي، ويعتبر تناول مكمل الألياف بكميات كبيرة مثل قشور السيليوم بداية جيدة دائمًا، ولكن الاختبارات الطبية لحالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض التهاب الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد السبب وما هي التدابير المحددة التي ستكون أكثر فائدة لكل فرد.

غالبًا ما يشير هذا إلى بطء حركة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتسبب تراكم الفضلات في القولون بظهور أعراض مثل الانتفاخ وآلام البطن. ومرة أخرى، تعتبر مكملات الألياف خطوة أولى جيدة في هذه الحالة، على الرغم من أنها قد لا تعمل مع الجميع. واعتمادًا على عمرك، قد يكون من الضروري إجراء تنظير القولون لضمان عدم وجود انسداد جسدي أو سرطان القولون.

- وجع في البطن

ألم البطن علامة على وجود خطأ ما في الجهاز الهضمي؛ قد يشير الألم في بطنك إلى وجود مشكلة في أي من أعضاء الجهاز الهضمي، بما في ذلك المعدة أو المرارة أو الأمعاء الدقيقة أو الغليظة أو البنكرياس. من المهم أن يتم تقييمك لتحديد سبب الألم على أفضل وجه ممكن، لذلك يمكن وصف علاج محدد.

- دم في البراز

الدم في البراز هو علامة حمراء يجب تقييمها. هناك العديد من الأسباب الخطيرة للنزيف الداخلي بما في ذلك القرحة الهضمية وسرطان القولون. يمكن أن يساعد التنظير الداخلي وتنظير القولون في تحديد السبب والمساعدة في تسهيل أفضل علاج.

- صعوبة البلع

إذا علق الطعام أثناء البلع، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في المريء. وهناك بعض الحالات الحميدة مثل ارتجاع الحمض أو حالات الحساسية التي قد تسبب هذه الأعراض. ولكن لدى بعض المرضى يمكن أن يكون ذلك من أعراض سرطان المريء، لذا يمكن إجراء التنظير لتشخيص السبب.



حذر البروفيسور الألماني توماس فون هان من تناول الوجبات الثقيلة والدسمة خلال موسم الأعياد.

وقال إن تناول هذه النوعية من الوجبات يؤدي إلى متاعب للجهاز الهضمي، التي تتمثل في حُرقة المعدة (الحموضة) والشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن.

ولتجنب هذه المتاعب أوصى أخصائي الجهاز الهضمي الألماني بمضغ الطعام جيدا لمساعدة المعدة على هضم الطعام جيدا.

وبعد تناول الطعام يمكن تحفيز عملية الهضم من خلال المشي حول المنزل لعدة دقائق، كما يسهم تدليك البطن بواسطة زيت النعناع في تنشيط حركة الأمعاء، ومن ثم تحفيز عملية الهضم.

ويمكن مواجهة حُرقة المعدة من خلال شرب اللبن؛ حيث إنه يعمل على تخفيف حمض المعدة، في حين يمكن مواجهة الشعور بالامتلاء والانتفاخ وآلام البطن بواسطة شاي الكراوية والشمر واليانسون.