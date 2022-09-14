شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذر.. ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوصى البروفيسور إنجو فروبوزه بعدم ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة، معللا ذلك بأن عملية الهضم تتعارض مع بذل المجهود البدني.

وأوضح الأستاذ بجامعة الرياضة الألمانية في كولن أن عملية الهضم لها الأولوية وتبدأ على الفور ولا يمكن أن تستمر وتكتمل في حالة ممارسة الرياضة بشكل مكثف، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر بشدة على الأداء.

أحذر.. ممارسة الرياضة بمعدة ممتلئة



ويكمن سبب ذلك في عدم توفر الدم بشكل كاف يسمح بممارسة الرياضة بأداء عال؛ حيث يتركز وجود الدم في الجهاز الهضمي، مما يجبر المرء على بذل مجهود مضاعف عند الرغبة في ممارسة الرياضة بمستوى عال.

ولتجنب هذا التعارض، أوصى فروبوزه بممارسة الرياضة بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام، مشيرا إلى أن بعض الوجبات الدهنية جدا مثل البيتزا الكاملة وكذلك الطعام النيء تستغرق وقتا أطول بكثير، يتراوح من أربع إلى خمس ساعات.

وشدد فروبوزه على ضرورة الالتزام بهذه المدة عند ممارسة رياضات قوة التحمل مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية على وجه الخصوص، في حين يمكن ممارسة تمارين تقوية العضلات قبل انقضاء هذه المدة.

وأوصى فروبوزه الأشخاص، الذين يمارسون رياضات قوة التحمل، بتناول حصة من المكرونة مع أقل قدر ممكن من الصلصة الدهنية؛ حيث تعطي هذه الوجبة الجسم طاقة كافية.

أما الأشخاص، الذين يمارسون تمارين تقوية العضلات، فأوصاهم فروبوزه بتناول الأطعمة عالية الطاقة مثل قطعة صغيرة من السمك أو اللحم للحصول على ما يكفي من البروتين.

يهتم الكثيرون بالحفاظ على جسمهم وقوامهم مع بداية فصل الصيف، استعدادا للعطلات الصيفية الممتعة، حيث الخروح والسفر والذهاب إلى الشواطئ.

وفصل الصيف بالنسبة للكثيرين، يعني البحر وملابسه، الأمور التي تحتاج أن يكون الشخص مستعد لها بقوام رشيق وبمعدة غير منتفخة.

يعاني الكثيرون من انتفاخ البطن والمعدة، المشكلة التي تفسد عليهم الاستمتاع خاصة في الصيف، والتي كشفت إحدى خبراء التغذية عن حلها بنصائح بسيطة، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

مشكلة انتفاخ البطن

وقدمت خبيرة التغذية الدكتورة جابرييل فوندارو قائمة عن الأطعمة التي يجب أن تتناولها - والأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ترغب في التغلب عليها والحصول على معدة مسطحة هذا الصيف.

وقالت "فوندارو" إن الانتفاخ هو شكوى شائعة في المعدة ويشعر معظم الناس بإحساس بالامتلاء أو الضغط أو الغازات في المعدة"

وأضافت موضحة: "هو توسع ظاهر في البطن، يحدث غالبا مع الانتفاخ"، وعندما يتعلق الأمر بتقلب معدتك، فإن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير.

وقالت "فوندارو" إن تناول أطعمة منخفضة الفودماب low FODMAP أو الكربوهيدرات المنخفة وهي عبارة سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يقضي على الانتفاخ.

وأوضحت: "يمكن أن تتخمر الكربوهيدات داخل أمعائك، وتسحب الماء إلى الجهاز الهضمي مما يسبب الانتفاخ".

وأضافت: "ليس كل الناس حساسين تجاه الفودماب، ولكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ المستمر، فقد يكون من الجيد الحد من الكمية التي تتناولها منها".

أطعمة تحسن الانتفاخ

وقالت إن 13 نوعا من الأطعمة التي يمكن أن تحسن الانتفاخ وهي:

الموز

الفلفل

التوت

الجزر

الخيار

العنب

الشوفان

البطاطس

الكينوا

الأرز

الطماطم

حليب اللوز

السبانخ

وأوضحت " فوندارو " لماذا يمكن أن تساعد هذه الأطعمة على تحسين الانتفاخ، قائلة: "المبدأ الرئيسي للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدات هو استبدال السكريات التي تحتوي على نسبة عالية منها (السكريات ضعيفة الهضم) بسكريات منخفضة في الفودماب (تتحلل بسهولة في المعدة).

وبهذه الطريقة يتم تقليل تخمر السكريات في القولون مما يقلل من إجهاد الجهاز الهضمي والانتفاخ.

كما قالت: "النظام الغذائي منخفض الفودماب يمكن أن يساعد الناس على تحديد الأطعمة (إن وجدت) التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي".

وفي حين أن هذه هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ، قالت "فوندارو" أن هناك بعض الوجبات الخفيفة التي يمكن أن تزيد الأمر سوءا، وهي: "العسل - الحليب أو منتجات الألبان الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز - الثوم – البصل – القرنبيط – الماشروم - - الخرشوف – الأفوكادو - المشمش – التفاح – القمح – الكاجو – الفستق – الفول - الفواكه المجففة".

وقالت خبيرة التغذية إن وتيرة تناول الطعام يمكن أن يكون لها تأثير أيضا، وتناوله بسرعة وابتلاع الهواء أثناء الأكل، يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، خاصة إذا تم تناول وجبة كبيرة الحجم.

وأوضحت: "عادة ما يتم طرد الهواء المبتلع في شكل تجشؤ قبل أن يصل إلى أمعائك حيث يمكن أن يسبب الانتفاخ، ولكن إذا لاحظت أنك تتجشأ كثيرا بعد وجباتك وتشعر بالانتفاخ والغازات بعد بضع ساعات، فقد تشعر بتحسن إذا تباطأت في سلوكيات الأكل الخاصة بك".

وأضافت أن "أفضل طريقة لتقليل الانتفاخ هي أكل وجبات أصغر وتناول الطعام ببطء وشرب الكثير من الماء بدلًا من المشروبات الغازية".