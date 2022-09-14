شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانية تهدد بإحراق نفسها داخل أحد البنوك فى بيروت وتطالب باسترداد وديعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مودعة دخلت أحد البنوك في بيروت وهددت بإحراق نفسها ، حيث تطالب باسترداد وديعتها.

وفى وقت سابق من الشهر الماضى، قام أحد المودعين بـ"فدرال بنك" فى بيروت باقتحام البنك، واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وإطلاق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، حيث طالب المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، فى حين رفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة.